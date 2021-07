Veel zzp'ers kunnen niet op vakantie omdat ze dan te veel geld mislopen. Want een dag niet gewerkt is een dag geen inkomsten. Dat maakt het erg lastig om een paar weken even echt uit te rusten. Hoe kun je toch die welverdiende vakantie voor jezelf regelen?

Uit een onderzoek dat ABN AMRO in 2017 door GfK liet uitvoeren, blijkt dat zzp'ers elk jaar gemiddeld zo'n vier weken vakantie vieren. Ruim 90 procent van de zelfstandigen ziet vrij nemen niet als een zakelijk risico. Maar dat komt volgens ABN AMRO ook doordat ze hun werk vaak overal kunnen doen, dus ook op hun vakantiebestemming.

Hoewel veel zelfstandigen gewoon op vakantie 'durven', geeft het velen een dubbel gevoel. Dat ziet ook Florian de Jager, beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen. "Als je een dag niet kunt werken, krijg je ook voor een dag geen geld."

De Jager adviseert daarom om vakantiedagen altijd in je tarief te verwerken. "Het salaris van mensen in loondienst is ook afgestemd op het aantal vakantiedagen. Bedenk hoeveel vakantiedagen je nodig hebt en hoeveel 'extra' je per uur moet verdienen om dat te kunnen realiseren."

Bang een grote klus te verliezen

Ben je bang dat je een grote klus verliest omdat je er een paar weken niet bent? Nergens voor nodig, zegt De Jager. "Als je tijdig aangeeft dat je met vakantie gaat, is er veel mogelijk. Iedereen gaat weleens weg, jij dus ook." Zit het je echt dwars, dan kun je ook altijd nog een bevriende zzp'er vragen het werk van je over te nemen als jij op vakantie bent.

“Het schiet er weleens bij in door de drukte. We zijn ook weleens een jaar niet weggeweest.” Loes Grooters, zzp'er

Uiteindelijk gaan zelfstandigen wel minder vaak op vakantie dan mensen die in loondienst werken. Maar dat verschilt wel per zzp'er, zegt De Jager. "Sommigen verdienen best veel en hebben de financiële en emotionele vrijheid om veel weg te gaan."

Maar er zijn ook genoeg ondernemers die liever doorwerken omdat ze anders te veel inkomsten mislopen. Er is ook een groep zelfstandigen die het gewoonweg heel druk heeft omdat ze zo gepassioneerd zijn over hun eigen bedrijf.

Zelfstandig tekstschrijver Loes Grooters past misschien wel in die laatste categorie. Grooters verdient genoeg om een vakantie te boeken, maar vrij nemen blijft een uitdaging. "Het schiet er weleens bij in door de drukte. We zijn ook weleens een jaar niet weggeweest."

Meestal beslissen Grooters en haar man op het laatste moment wanneer ze een weekje of twee met vakantie gaan. "We hebben onlangs een boot gekocht waar we ook makkelijk spontaan een weekend mee weg kunnen. Dat doen we graag tussendoor."

Tijd nodig om bij te tanken

Hoewel het uiteindelijk vaak wel lukt om ertussenuit te gaan, blijft er altijd nog wat aan Grooters knagen. "Na twintig jaar denk ik soms nog steeds: heb ik volgende week nog wel werk? Dat zit in me. Terwijl ik nog nooit een week zonder werk heb gezeten."

De afgelopen periode heeft de ondernemer het erg druk gehad, dus aan vakantie is ze dit jaar echt wel toe. "Je hebt het nodig om bij te tanken. Dus ik moet die rust ook echt pakken, zeker na een drukke periode."

“Je hoeft niet per se weg te gaan, maar zorg er wel voor dat je uitrust, even uit staat.” Florian de Jager, FNV

Vrij hebben is voor Grooters het belangrijkst. Waar ze dan naartoe gaat? "Dat maakt me minder uit. Ik vind het in Nederland ook heel prachtig, als ik maar kan wandelen of cultuur snuiven. Weggaan helpt in ieder geval bij het loskomen van mijn werk." En als de vakantie dan aanbreekt, blijft haar laptop absoluut dicht. "Als ik vakantie heb, ben ik ook echt vrij. Geen belletjes, geen mails, geen computer mee, en mijn klanten weten dan ook dat ik er niet ben."

Dat kan beleidsadviseur De Jager alleen maar toejuichen. Ook zzp'ers moeten volgens hem op vakantie kunnen zonder door te hoeven werken. "Het is heel goed om er af en toe uit te stappen. Je hoeft niet per se weg te gaan, maar zorg er wel voor dat je uitrust, even uit staat. Dan voel je daarna weer energie om verder te gaan."