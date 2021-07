De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Laurens van Laar is mede-eigenaar van The Great Escape, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in escaperooms. Door de coronacrisis waren Van Laar en zijn compagnon Johan Post genoodzaakt een locatie te sluiten en de bedrijfsstrategie aan te passen.

"Voor de crisis draaiden we twee succesvolle escaperoomlocaties in Zwolle. Er werkten toen zo'n 35 man voor ons", vertelt oprichter Van Laar. Het bedrijf heeft inmiddels een transformatie ondergaan. "We hebben een locatie gesloten, zijn nieuwe producten gaan aanbieden en teruggegaan van 35 naar 10 man personeel."

Aan het begin van de crisis overheerste het ongeloof nog. "Je houdt jezelf voor dat het allemaal niet zo lang zal duren. Die onduidelijkheid was het moeilijkste, daardoor kon je weinig plannen." Van Laar en zijn compagnon hadden gelukkig een flinke buffer. "Voor de crisis lag er een plan voor een derde locatie in een andere stad. Die buffer is tijdens de crisis volledig opgegaan aan vaste lasten en andere verplichtingen."

Nog maar 30 procent van de gebruikelijke omzet

Er konden wat financiële gaten gedicht worden met de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). "De financiële tegemoetkomingen van de overheid waren fijn. En bovendien hard nodig: we draaiden maar 30 procent van onze gebruikelijke omzet tijdens de lockdownmaanden. Zonder tegemoetkoming hadden we het niet gered."

De steunmaatregelen ten spijt, de winkel moest wel doordraaien. "Maar dat is niet makkelijk als je fysiek geen mensen bij elkaar mag brengen", aldus de escaperoomondernemer. Het was tijd voor een koerswijziging. "De eerste stap die we vorig jaar zomer namen, was het sluiten van een van de twee locaties. Dat was natuurlijk niet leuk, maar het scheelde flink in de kosten."

“We gingen van mensen op locatie ontvangen naar een buitengame die individueel gespeeld kan worden.”

Het team van The Great Escape is gaan nadenken over alternatieve producten. "Voorheen bouwden we uitsluitend escapebelevingen in een binnenruimte. We sloten mensen op, die hadden een leuke tijd en deden daarna eventueel nog een drankje in onze horeca", legt de ondernemer uit.

Auto met geheime codes in de binnenstad

Wat binnen kan, kan ook buiten. "We gingen van mensen op locatie ontvangen naar een buitengame die individueel gespeeld kan worden", aldus Van Laar. "We hebben een auto in de binnenstad van Zwolle geparkeerd. Daar konden deelnemers met een code geheime documenten uithalen die het begin waren van een puzzel door de stad. De acteurs die normaal binnen werden ingezet, waren nu ergens in de stad. Het voordeel van een buitengame is dat deze zonder begeleiding kan worden gespeeld."

De financiële schade kon niet helemaal worden ingelopen met het nieuwe aanbod. "Zo'n buitengame levert minder op dan onze reguliere escaperoom. Normaal verhuur je een kamer aan een grote groep en creëer je een bepaalde doorstroom. Dat is met een buitengame lastiger te realiseren, maar tegelijkertijd liggen onze vaste lasten met dit concept wel lager. Je hoeft geen locatie en minder personeel te bekostigen."

Voorzichtig de toekomst in

Het team van Van Laar werd alsmaar inventiever tijdens de crisis. "Zo stelde onze gamedesigner voor om een game voor thuis te ontwikkelen. Het was mooi om te zien dat er zo veel creativiteit loskwam. Het personeel was heel gemotiveerd om de kar tijdens de crisis te blijven trekken", vertelt hij.

"Terugkijkend was het wel overleven, maar wat we tijdens de periodes van lockdown hebben geleerd, zie ik als een verrijking. We zijn bijvoorbeeld ook bedrijfsgames in het Engels gaan ontwikkelen, waardoor onze doelgroep nog groter is geworden. Zo heeft Google een game bij ons afgenomen."

“We willen eerst rust, voor we weer grote beslissingen gaan nemen. En goed onderzoeken of en hoe de markt veranderd is door corona.”

Van Laar blijft voorzichtig, maar hoopvol. "Langzaam komen we weer op gang. Voorlopig gaan we geen tweede locatie heropenen. Ik sluit het niet uit, maar voor nu heeft het geen prioriteit. We willen eerst rust, voor we weer grote beslissingen gaan nemen. En goed onderzoeken of en hoe de markt veranderd is door corona."

De nieuwe producten, zoals online escapegames en buitengames, hoopt hij nog lang aan te kunnen bieden. "De vraag is hoe ze gaan lopen in een wereld zonder corona. Ik verwacht dat de buitenactiviteiten in trek blijven, vooral met mooi weer. Online vind ik het moeilijker in te schatten. Dat achter de computer zitten komt bij iedereen een beetje de neus uit. Maar mogelijk blijft daar ook na corona vraag naar."