Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Sophie van der Schaft, die samen met Britt Hogenhuis marketingbureau &.agency en managementbureau &.talent oprichtte.

Ondernemer: Sophie van der Schaft

Sophie van der Schaft Bedrijven: &.agency en &.talent

&.agency en &.talent Leestip: Authentic: A Memoir by the Founder of Vans van Paul van Doren

Trends bijhouden is dagelijkse kost voor Sophie van der Schaft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar gouden leestip vers van de Amerikaanse pers is. In Nederland komt het boek pas in augustus uit. Als medeoprichter van een marketingbureau specialiseerde ze zich in influencers, waarna ze ook een talentmanagementbureau voor influencers oprichtte. Holland Casino, HelloFresh en Vichy deden een beroep op Van der Schaft en compagnon Hogenhuis. Inmiddels zijn ze bezig met het opzetten van nieuwe bedrijven, waaronder een badkleding- en interieurlijn met influencers.

Waarom heb je het boek van Van Doren als gouden leestip gekozen?

"Vans is een voorbeeld van influencermarketing avant la lettre. Wat wij doen met ons bedrijf, deed Paul van Doren in de jaren zestig voor het eerst. Hij bouwde een iconisch schoenenmerk rond één persoon: skater Tony Alva. Van Doren voorzag de subcultuur van skaters van goede schoenen en nam die subcultuur tegelijkertijd als uitgangspunt voor het merk. Vans is tot in de kleinste details consistent. Ze stralen op elk niveau dezelfde boodschap uit."

Hoe maak jij merken consistent?

"We werken sterk vanuit de strategie. De boodschap van een merk moet tot in de kern kloppen en alle uitingen moeten daarmee in lijn zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan de tone of voice in de communicatie naar klanten. Je moet als merk waarmaken wat je belooft. Dat is bij beginnende merken vaak een grotere uitdaging dan bij gerenommeerde. Zelf doen we dat door uit te stralen dat we niet bang zijn om klanten tegen te spreken of met nieuwe dingen te komen."

Moet het team dan ook consistent zijn?

"De achtergrond van onze medewerkers kan sterk verschillen, al is het wel belangrijk dat ze het DNA van het bedrijf delen. Hard werken en ambitie gaan bij ons samen met lol kunnen maken en een flinke dosis flexibiliteit. We kunnen spontaan besluiten in de pauze een sportles te doen en daarna weer door te gaan naar een vergadering met een klant. Ons bedrijf is de afgelopen periode snel gegroeid, van vijf tot dertig werknemers. In dat proces merken we dat het vriendinnenbedrijf dat we eerst waren, verandert."

Kan een vriendinnenbedrijf niet ook tegen je werken?

"Dat denk ik niet, omdat de basis heel solide is. De compagnon met wie ik begon, werd al snel een vriendin. Daarna hebben we er een oud-collega van mij bij gevraagd, die ook een vriendin is geworden. Vans is ook ooit begonnen als een klein bedrijf van familie en vrienden. Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe die 'mensen eerst'-mentaliteit behouden is gebleven, ondanks de enorme groei en overname van het merk door een grote investeerder."