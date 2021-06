Een economische crisis heeft een enorme impact op een familiebedrijf. Nu we langzaam uit het dal krabbelen kunnen we weer voorzichtig naar de toekomst kijken. Wat hebben we geleerd van de impact van de financiële crisis in 2007 op familiebedrijven? En hoe zorg je ervoor dat je als familiebedrijf sterker uit zo'n dal komt?

Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank presenteerden onlangs het familiebedrijvenonderzoek De kracht van het kiezen. Daaruit bleek dat familiebedrijven over het algemeen veerkrachtiger zijn na een financiële crisis dan niet-familiebedrijven, maar toch zullen zij werk moeten verrichten om gezond verder te kunnen na corona.

Tip 1: Stap uit de crisismodus

"Het belangrijkste advies dat ik nu aan familiebedrijven geef is dat ze uit de crisismodus moeten stappen", vertelt Anita van Gils, Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. "Nu de crisis langzaam ten einde loopt, vervallen veel familiebedrijven weer in de gebruikelijke routines die ze kennen van voor de pandemie, maar dit is juist het moment om te reflecteren."



Neem dus vooral een stapje terug, zegt Van Gils. "Vraag je af: welke aanpassingen hebben we tijdens de crisis gemaakt die goed voor ons werkten en hoe passen deze nu in ons bedrijf? Wat zijn de gevolgen van deze aanpassingen? Ik zie nog veel te weinig familiebedrijven zichzelf dit soort vragen stellen."

Tip 2: Evalueer je eigendoms- en eigenaarsstrategie

Dat evalueren in tijden van crisis een goed idee is, blijkt ook uit het onderzoek naar eigendoms- en eigenaarsstrategieën bij familiebedrijven door het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) in samenwerking met BDO en Rabobank. Voor dit onderzoek zijn 1271 Europese bedrijven gevolgd tijdens de financiële crisis van 2007.



Het is belangrijk om je naast de praktische zaken, ook te buigen over de grotere vraagstukken. "Vraag je bijvoorbeeld af: wat komt er op ons af gezien de marktontwikkelingen en kunnen wij dit als familie nog oppakken?", vult Joost Vat aan, partner familiebedrijven en organisatieadvies bij accountants- en adviesorganisatie BDO.

“Ga met je rug naar binnen staan en kijk om je heen; naar andere bedrijven, naar andere sectoren en adviseurs.” Mirelle Pennings, Rabobank

Het is daarnaast een tijd om jezelf af te vragen of je nog wel de beste eigenaar bent voor het bedrijf in deze fase. "Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar achter deze vragen en antwoorden zit een wereld van emotie en ratio. Het onderzoek leert dat het loont om deze vragen toch écht op tafel te leggen en te bespreken met elkaar. Dan kun je als familie en als bedrijf sterker uit de crisis komen"

Tip 3: Schakel hulp in als je er niet uit komt

Bij zulke grote vraagstukken kan het nodig zijn om andere partijen in te schakelen. Want hoe neem je al deze grote beslissingen? "Het helpt enorm om bij dit soort processen en vragen iemand aan tafel te hebben die het gesprek objectief kan begeleiden", aldus Vat. "Het loont daarom om hulp in de schakelen van bijvoorbeeld de accountant, de bankier, je adviseur of je raad van commissarissen."

Net zoals bij 'gewone' bedrijven is ook geen familiebedrijf hetzelfde, benadrukt Mirelle Pennings, directeur Commercial Banking bij Rabobank. "Dus: ga met je rug naar binnen staan en kijk om je heen; naar andere bedrijven, naar andere sectoren en adviseurs, en sta open voor inspirerende voorbeelden. Sluit je aan bij regionale clubs met andere ondernemers en ga op zoek naar nieuwe mogelijkheden."

Tip 4: Bepaal waar je gaat professionaliseren

Niets doen en afwachten is altijd de slechtste aanpak, zegt Pursey Heugens, hoogleraar en directeur van het ECFB. "Dat betekent innoveren, concurrentiekracht bewaken, niet bang zijn om offers te maken en de blik op de lange termijn houden."



Maar innoveren betekent niet meteen dat alles anders moet, benadrukt Van Gils. "Je kunt ook kijken naar welke deelaspecten van je bedrijf je zou kunnen professionaliseren. Denk daarbij aan zaken als marketing of je bevoorradingsketen."

Belangrijk hierbij is dat je goed moet kijken wie binnen het bedrijf het beste welke rol kan vervullen, aldus Pennings." Dat hoeft zeker niet altijd de dga en het senior management te zijn!"

“Als je te veel vasthoudt aan een bepaalde partner, kan dit ook een hindernis worden.” Anita van Gils, hoogleraar Family Business and Strategic Entrepreneurship

Tip 5: Evalueer je sociale kapitaal

Familiebedrijven hebben vaak een beperkt aantal partners, legt Van Gils uit. "Een goede relatie met een leverancier kan in een crisissituatie voordelig zijn, omdat ze zich flexibeler naar je op kunnen stellen."

Maar deze opzet heeft ook een keerzijde. "Als je te veel vasthoudt aan een bepaalde partner, kan dit ook een hindernis worden. Het kan zijn dat die leverancier tijdens de crisis ten onder gaat, waardoor je op zoek moet naar andere partners. Hiermee verlies je je flexibiliteit. Kijk dus goed naar je huidige business model en bepaal hoe je flexibel kunt blijven."