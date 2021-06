Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Willa Stoutenbeek, die branding- en communicatiebureau W.Green oprichtte.

Ondernemer: Willa Stoutenbeek

Willa Stoutenbeek Bedrijf: W.Green

W.Green Leestip: The Obstacle is the Way: The Timeless Art of Turning Trials into Triumph van Ryan Holiday

Met een achtergrond in de mode weet Willa Stoutenbeek als geen ander hoe milieubelastend massaproductie is. Al minstens tien jaar strijdt ze voor een eerlijkere mode-industrie en een duurzamere wereld in het algemeen. Met haar bedrijf W.Green adviseert ze merken over hun koers en aanpak, waarbij ethiek en esthetiek hand in hand gaan.

Waarom heb je het boek van Holiday als gouden leestip gekozen?

"Ik herken er veel in, vooral hoe ik zelf problemen oplos en uitdagingen aanga. Een van de belangrijkste punten in het boek is hoe je obstakels vóór je kunt laten werken. De sleutel is om problemen eerst van een afstandje te bekijken zonder meteen in de stress te schieten."

Hoe laat je obstakels in jouw bedrijf voor je werken?

"Als er een probleem is, lijken klanten, en soms ook werknemers, van je te verwachten dat je meteen in actie komt. Vaak is het beter om eerst te kijken wat er aan de hand is, in plaats van als een kip zonder kop in de rondte te gaan rennen. Soms lost een probleem zich vanzelf op. En als je te snel handelt, kun je ook een nieuw probleem creëren. Mijn medewerkers maken daar grappen over, als ik weer eens zeg dat alles goed komt."

Je hebt nooit stress van het ondernemen?

"Natuurlijk lig ik 's nachts wel eens wakker als dingen tegenzitten. Als er een grote klant is weggevallen of als een medewerker een burn-out heeft, voel ik de stress tot in mijn vingertoppen. Een van de voorbeelden in het boek gaat over een admiraal die in een oorlog echt alles tegen had. De vijand had meer manschappen en middelen, maar de admiraal bleef rustig en bedacht hoe hij alsnog kon winnen. Zo voelt het voor mij soms ook. Bij W.Green moeten we slim en strategisch omgaan met de minimale middelen die we hebben, om duurzaamheid onder de aandacht te brengen."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur van het boek?

"Het hele stoïcijnse van je volledig emotioneel loskoppelen, gaat voor mij te ver. Het is soms juist goed om je helemaal in iets onder te dompelen, zodat je sneller tot de kern kunt komen. Ik geloof in passie en levenslust, en je ergens door laten meeslepen."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Ik raad het aan aan iedereen die snel in de stress schiet. Het boek stimuleert je problemen te relativeren en rustig naar een oplossing te zoeken. Het helpt ook dingen minder persoonlijk te nemen. Zeker op het gebied van duurzaamheid vind ik het soms lastig om de moed niet te verliezen. De urgentie ontbreekt nog te vaak, het gevoel dat we nu echt moeten handelen. Door dit boek kan ik dat makkelijker van me af laten glijden. Uiteindelijk doen we wat we kunnen en dat is genoeg."