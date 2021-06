Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: virtual reality in een zwembad of waterglijbaan.

Virtual reality in het zwembad, wat houdt dat in?

"We hebben drie producten ontwikkeld voor in het zwembad. Het eerste is Virtual Reality Slide. Je scant boven aan de waterglijbaan een chip en kiest zo voor een bepaalde virtuele wereld. Het beeld dat je vervolgens op de VR-bril ziet, volgt het parcours van de glijbaan."

"We bieden ook snorkelen in een virtuele wereld aan. Daar zit bijvoorbeeld een spelelement in, zo kun je onder water codes verzamelen om schatkisten te openen. En we bieden VR Water Games aan, een escaperoom in het zwembad."

“Zoals alle goede ideeën is ook dit idee op vakantie ontstaan.” Joeri Dusch

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Ik heb altijd voor bedrijven uit de zwemwereld gewerkt en zoals alle goede ideeën is ook dit idee op vakantie ontstaan. Voor mij was dat op Bali. Daar is het koraal erg aangetast en ik vroeg me af of je dat niet virtueel kan laten zien via VR."

Maar dan heb je nog niet direct een eigen product.

"Klopt, ik kreeg het idee in 2016 en drie jaar later hadden we - ik werk met twee VR-designers - het eerste prototype voor de glijbaan klaar. We zijn toen vier maanden gaan testen en begin 2020 konden we live. Maar niet lang daarna brak de coronacrisis uit. Veel zwembaden waren enthousiast over het idee, alleen konden ze niet open. We hebben de tijd benut om de Water Games te ontwikkelen. Nu pas krijgen we onze eerste orders binnen."

“Corona heeft ook wat voordelen gehad: je hoeft niet meer heel het land door met je product.” Joeri Dusch

Had je wel inkomsten in die periode?

"Ik heb mijn vaste baan er altijd naast gehouden. Beide vind ik heel leuk om te doen, dus ik zeg mijn baan voorlopig niet op. Corona heeft ook wat voordelen gehad: je hoeft niet meer heel het land door met je product. Bijna alle zwembaden in Nederland en België heb ik online gesproken. Maar het blijft een visueel product, je wil het ook laten zien."

Ook kinderen maken gebruik van de producten. Zijn hun ouders ook zo enthousiast?

"We hebben nooit last gehad van bezorgde ouders. Kinderen zijn ontzettend enthousiast en dat helpt enorm. Daarnaast is de bril zacht en kreukelt in, mocht je ergens tegenaan stoten. We hebben ook keuringen laten doen. Nu zitten er regels aan de producten vast met betrekking tot toezicht en gebruik. Kinderen met epilepsie mogen de bril bijvoorbeeld niet gebruiken."

Het klinkt alsof alles in de ontwikkeling van een leien dakje ging.

"Nou, het is best wel een ritje geweest. Je pakt twee dingen samen die al bestaan, zwembaden en VR-brillen, maar loopt er dan wel tegenaan dat je water en elektriciteit combineert. We kwamen erachter dat je een telefoon de eerste tien minuten na gebruik in het water niet kan opladen. Het poortje gaat dan dicht. Nu gebruiken we draadloze opladers. En de maskers van de snorkelsets moesten volledig waterdicht zijn."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

"We bieden nu drie werelden aan: space, snow world en jungle. Daar willen we straks meer bij gaan maken. Voor snorkelen willen we hetzelfde. En we zitten eraan te denken om onze producten ook bij resorts in het buitenland te gaan aanbieden."