Het komt steeds vaker voor dat jongeren met ondernemen beginnen nog voordat ze mogen stemmen en autorijden, meldt de KVK. Maar een eigen bedrijf beginnen terwijl je nog niet meerderjarig bent, brengt zo zijn eigen uitdagingen met zich mee. Twee jonge ondernemers en hun ouders geven tips.

Het aantal jongeren met een bedrijf neemt de laatste jaren in rap tempo toe. In 2016 waren er nog 638 ondernemers onder de achttien jaar ingeschreven bij de KVK. In 2021 is dat aantal meer dan vervijfvoudigd tot 3.370.

Ondernemers Nina van Eijk (15) en Sterre Willemsen (16) richtten onlangs sieradenwebshop Menthe-Jewel op. Zij en hun ouders weten je waar je als jonge starter tegenaan kunt lopen.

Tip 1: Accepteer dat je (in het begin) je ouders nodig hebt

"Als jonge ondernemer heb je je ouders bij heel veel dingen nodig, omdat je nog geen achttien bent", zegt Sterre. "Alles staat op naam van je ouders."

Voor de wet ben namelijk minderjarig en daarmee handelingsonbekwaam. "Ze kunnen hartstikke veel zelf, ze zijn niet voor niets ondernemer geworden", zegt Ebelin Willemsen, moeder van Sterre. "Maar voor dingen als het opzetten van een zakelijke bankrekening en het inschrijven bij de KVK is de toestemming van ouders of een voogd nodig."

Voor kinderen boven de zestien jaar kan bij de kantonrechter een handlichting aangevraagd worden. Hiermee hoeven je ouders geen goedkeuring meer te geven over beslissingen die je als ondernemer neemt en kunnen ouders deze beslissingen ook niet meer terugdraaien.

Tip 2: School gaat altijd voor

Nu Sterre en Nina na het einde van de lockdown weer naar school mogen en vrienden kunnen zien, wordt het een grotere uitdaging om hun onderneming te combineren met andere verplichtingen. "Tijdens de coronacrisis verveelden we ons thuis rot en zijn we daardoor ons bedrijf begonnen", vertellen ze. "Nu alles weer op gang komt, moeten we beter opletten dat we genoeg tijd inplannen voor ons schoolwerk en sociale leven."

“Ik vind het ondernemen juist een waardevolle toevoeging op hun schoolwerk.” Ebelin Willemsen, moeder van een jonge ondernemer

Zolang hun schoolresultaten niet onder de onderneming lijden, geven hun ouders ze veel ruimte. "Ik vind het ondernemen juist een waardevolle toevoeging op hun schoolwerk. Ze leren er ontzettend veel van", reageert Ebelin.

"Om ervoor te zorgen dat ze niet te veel werken, heb ik ze gevraagd om in een Excel-bestandje bij te houden hoelang ze werken aan verschillende taken", vertelt Arjan van Eijk, vader van Nina. "Zo zien ze duidelijk hoelang ze bezig zijn met het mailen van klanten en foto's maken voor de webshop. Dit begint zijn vruchten af te werpen, ik merk dat er meer rust is."

Tip 3: Fouten maken mag

Ebelin en Arjan vinden het belangrijk om hun dochters de vrijheid te geven om hun eigen fouten te maken. "We zitten ze niet op de huid, maar blijven wel met ze in gesprek gaan", vertelt Ebelin. "Zo kunnen zij op hun eigen manier de onderneming runnen, maar kunnen wij ingrijpen wanneer iets de verkeerde kant op dreigt te gaan", vult Arjan aan.

“We hebben gemerkt dat kleine dingen flink fout kunnen gaan.” Nina van Eijk, ondernemer

"We hebben gemerkt dat kleine dingen flink fout kunnen gaan", aldus Nina. "We wilden bijvoorbeeld voor een klein bedrag drie dagen lang adverteren op Pinterest. Ongemerkt is dat een langere tijd doorgegaan en werd er ineens een groter bedrag afgeschreven." In zo'n geval is het lastig dat ze niet alles zelf kunnen beheren, vertellen de ondernemers. "Voor de promotie hebben we de creditcard van onze ouders moeten gebruiken. Zelf hebben wij dan geen zicht op de betalingen."

Tip 4: Leer van elkaar

Nina en Sterre hebben veel van hun ouders kunnen leren. "Ik had al ervaring met het maken van sieraden en Arjan heeft een eigen onderneming", vertelt Ebelin. "Ik heb er vooral voor gezorgd dat ze zich niet druk hoeven te maken over het technische gedeelte, zoals het opzetten van de betaaldiensten", zegt Arjan. "Maar ze kijken wel mee en daar leren ze ook van."

Op hun beurt steken Ebelin en Arjan ook wat op van hun dochters. "We zijn erg van ze onder de indruk, ze zijn ontzettend proactief en zoeken de meeste dingen zelf uit", aldus Ebelin. "Het is daarnaast mooi om te zien hoe ze dingen als sociale media en promotie van de webshop aanpakken. Ze verzinnen creatieve oplossingen om Menthe-Jewel te laten groeien."