Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Annie Joosten-Lamey, die coachbedrijf Boksend Opvoeden oprichtte.

Ondernemer: Annie Joosten-Lamey

Annie Joosten-Lamey Bedrijf: Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden Leestip: Lucia. Million Dollar Babe. Biografie van een wereldkampioene boksen van Theo Reitsma

Ze trainde jaren op hoog niveau en was één keer nationaal bokskampioene. In de tussentijd werkte Annie Joosten-Lamey in het onderwijs met zeer moeilijk opvoedbare jongeren. In haar bedrijf Boksend Opvoeden, met cursussen voor hulpverleners, coaching- en onderwijsprofessionals, komen beide passies samen.

Waarom heb je het boek over Lucia Rijker gekozen?

"Toen Lucia Rijker begon, was het uniek dat zij als vrouw aan wedstrijdboksen deed. In het boek komen niet alleen haar lessen uit de ring aan bod, maar ook haar levenslessen. Die twee zijn soms nauw met elkaar verbonden. Het boek heeft me ook geïnspireerd vanwege de aandacht voor vrouwenemancipatie. Zeker in de bokssport gaat de meeste aandacht nog steeds uit naar mannen."

“Net als Lucia heb ik een turbulente jeugd gehad, met veel obstakels. Ik ben gaan vechten. Letterlijk in de ring, maar ook in het leven.”

Wat is de belangrijkste les uit het boek?

"Het behoud van je eigen identiteit, het besef dat je nooit moet opgeven. Net als Lucia heb ik een turbulente jeugd gehad, met veel obstakels. Ik ben gaan vechten. Letterlijk in de ring, maar ook in het leven. Na verloop van tijd leerde ik dat boksen meer is dan vechten. Het is ook incasseren, meebewegen en weten wanneer je gas moet geven. Dat geldt eveneens voor opvoeden."

Opvoeden met een bokshandschoen?

"Met boksen train je weerbaarheid en dat is cruciaal bij opvoeden. Ik werk al twintig jaar met jongeren met een beperking én met zeer moeilijk opvoedbare jongeren, die in aanraking zijn geweest met justitie. Deze jongeren ervaren vaak dagelijks dat ze ongewenst zijn en hebben amper succeservaringen in hun leven."

"In mijn werk - en in de cursussen in mijn bedrijf - staan die succeservaringen juist centraal. De boodschap is dat ze er mogen zijn en dat we een uur plezier gaan maken. Als ze met een glimlach de zaal verlaten, ben ik tevreden."

“Het boek is een aanrader voor alle dames die geïnspireerd willen worden in hun vrouw-zijn.”

Is weerbaarheid niet gewoon klappen leren krijgen?

"In de ring gaat het op het eerste gezicht alleen om vechten en winnen, om jouw krachten te meten met die van de tegenstander. Maar als je niet gegrond bent, niet geworteld in jouw lichaam en je jouw ademhaling niet onder controle hebt, ben je kansloos. Dan komen de schouders omhoog en de voeten van de mat en krijgen emoties als angst, boosheid en verdriet vrij spel. Als je steeds meer eigenheid ervaart en merkt dat je ten allen tijde bij jezelf kunt blijven, wordt boksen een ontmoeting met de ander, geen gevecht. Dát is weerbaarheid."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Boksen kan ik iedereen sowieso aanraden. Het helpt je met een probleem, waar je ook vandaan komt en waar je ook staat in het leven. Het maakt je fit en weerbaar en geeft veel plezier. Het boek is een aanrader voor alle dames die geïnspireerd willen worden in hun vrouw-zijn. Het heeft me gesteund in mijn levensmotto: ga altijd jouw hart en passie achterna, hoe moeilijk het soms ook is."