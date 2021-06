Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Julie Munneke, die babyspullenbieb Tiny Library oprichtte.

Ondernemer: Julie Munneke

Julie Munneke Bedrijf: Tiny Library

Tiny Library Leestip: Bewustzijn schept vrede van Christina von Dreien

De lijsten voor een babyuitzet zijn lang. Veel te lang, vindt Munneke. Toen ze zwanger was van haar eerste kind, zag ze door de bomen het bos niet meer. Ze struinde stad en land af voor tweedehands babyspullen die ze vervolgens nauwelijks gebruikte. Dat moest anders.

Babyuitzetten verhuren bleek een gat in de markt. In de twee jaar dat Munneke nu bezig is, groeide haar bedrijf uit tot een platform waar enkele grote fabrikanten bij aangesloten zijn. Klanten huren babyspullen voor de periode dat ze die nodig hebben. Zo blijven de kosten behapbaar en de producten in de roulatie.

Waarom heb je het boek van Von Dreien gekozen als gouden leestip?

"Ik kreeg het aangeraden tijdens een business course en had het daarvoor al een paar keer voorbij zien komen. Het is geschreven door een meisje met buitengewone gaven. Ze is zeer hooggevoelig en kan veel meer waarnemen dan de gemiddelde mens. Ze wijst op de noodzaak voor nieuwe systemen en moedigt mensen aan daar zelf stappen in te zetten, hoe klein die ook zijn."

Babystapjes naar een betere wereld?

"We lopen op alle vlakken tegen de grenzen van onze huidige systemen aan. Onderwijs, voeding, onze omgang met de natuur: het is duidelijk dat we zo niet verder kunnen. In plaats van een gevoel van verlamming te laten overheersen kun je ook zelf iets doen. Je kunt vaker de natuur opzoeken, of jouw koopgedrag tegen het licht houden. Dat inspireert mij in mijn bedrijf te blijven geloven."

“Als je het anders doet dan gangbaar is, voelt het al snel of je je moet verantwoorden.”

Twijfel je dan vaak?

"Ik vraag me wel regelmatig af of ik op de goede weg ben. Als je het anders doet dan gangbaar is, voelt het al snel of je je moet verantwoorden. Ik vergelijk me dan met anderen, of ben bang dat ik te veel geld uitgeef. Het opschalen van mijn bedrijf roept ook af en toe ook onzekerheid op. Dit boek helpt me daarmee om te gaan, om mijn energie op mezelf te blijven richten."

Hoe houd je vertrouwen in je eigen koers?

"Ik ben me bewust van de mensen met wie ik me omring en probeer negatieve gedachtepatronen te vervangen door positieve. Verder gaat het om de 'gewone' dingen als gezond eten en sporten. Ook zorg ik ervoor dat ik genoeg buiten ben."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan iedereen die een stap wil zetten in zijn of haar leven, op het gebied van duurzaamheid of in een sociale onderneming. Het is wel handig als je je al eerder hebt verdiept in persoonlijke ontwikkeling. Je moet wel enigszins openstaan voor andere perspectieven op de wereld, ook als je die zelf niet kunt waarnemen."