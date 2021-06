Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: duurzame schoenen met stof van bamboevezels.

Wat: Bamburista, duurzame schoenen gemaakt van 100 procent bamboe

Bamburista, duurzame schoenen gemaakt van 100 procent bamboe Bedenkers: zussen Jessica, Lisa en Claire de Bruijn, geholpen door vader Wim.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Lisa: "In Den Haag hebben we al een biologische matchatheebar. We wilden graag nog een ecologisch concept opzetten. Omdat we heel erg fan zijn van bamboe én van schoenen houden, wilden we daar iets mee doen. Sinds begin juni hebben we een winkel en webshop waar we onze Bamburista-schoenen verkopen."

Waarom bamboe?

Lisa: "Bamboe groeit snel, is composteerbaar en we kwamen erachter dat de stof gemaakt van bamboestokvezels heel sterk, slijtvast en tegelijkertijd superzacht is. Daar kun je dus heel goed duurzame schoenen van maken. Uiteindelijk heeft het drie jaar geduurd om onze stof BmGuya te laten ontwikkelen door een lokale weverij in Azië."

“Ook voor de stof van de schoenen wilden we geen concessies doen, het moest van 100 procent bamboe zijn.” Wim de Bruijn, vader oprichters Bamburista

Wim: "Het schoenenmerk is iets van de meiden, ik coach hen aan de zijlijn. Bamboe is onze grote passie: de meubels, vloer, wanden en kussens in de twee winkels zijn geheel van bamboe gemaakt. Ook voor de stof van de schoenen wilden we geen concessies doen, het moest van 100 procent bamboe zijn - in tegenstelling tot de meeste fabrikanten die microplastics verwerken in bamboekleding en -ondergoed. Dat komt weer in het milieu terecht en is dus schadelijk. "

Dan heb je een stof, maar nog geen schoenen.

Wim: "Klopt. Maar op een gegeven moment kwam er een schoenfabrikant uit Europa op ons pad die ook groen denkt. We hoefden alleen maar de stof op te sturen en binnen een paar weken hadden we de eerste schoenen binnen."

Lisa: "De kleuren hadden we ook al bedacht, die zijn gebaseerd op de laatste New York Fashion Week. We wilden niet zomaar iets kiezen."

Wim: "Hierdoor komen er nu klanten in de winkel die zeggen dat de schoenen precies matchen met de kleur van hun nieuwe trui."

Wat hebben jullie geleerd van het ondernemerschap?

Jessica: "Toen we de rollen stof binnen hadden, kon de fabriek opeens niet meer open vanwege corona. Samen met een lokale kleermaker zijn we toen mondkapjes gaan maken. Mensen met huidproblemen kwamen speciaal naar ons toe. Ze vonden onze mondkapjes fijn omdat ze verkoelend en zacht zijn. Daar leren wij ook weer van. We zien waar mensen blij van worden."

Lisa: "We hebben ook geleerd dat je er veel tijd in moet steken. We zijn lang op zoek geweest naar manieren om een 100 procent duurzame schoen te maken. Je kunt schoenen van bestaande materialen op de markt zetten, maar je kunt ook opvallen door iets nieuws te doen. Hier kunnen we ons ook aan vasthouden, het milieubewustzijn in de consumentenmarkt groeit enorm."

“Het is goed om lokaal te beginnen met een winkel, dat schept vertrouwen en dan hebben mensen een aanspreekpunt.” Lisa de Bruijn, medeoprichter Bamburista

Wim: "Het is wel een hele inspanning om iedereen mee te krijgen. Bamboe verkleint je ecologische footprint, maar dat is voor veel mensen een ingewikkeld verhaal. Daar zit niet iedereen op te wachten, maar we willen graag ons best doen voor onze planeet, er is geen tweede."

Lisa: "We willen mensen ervan bewust maken dat het ook een optie is om duurzame schoenen te kopen. Bij kleding is dat al meer bekend. Wij willen nu de schoen opnieuw in de markt zetten."

Jessica: "De winkel helpt ook bij onze groei, mensen vinden het heel fijn dat ze de stof kunnen voelen."

Lisa: "Het is goed om lokaal te beginnen met een winkel, dat schept vertrouwen en dan hebben mensen een aanspreekpunt. Maar duurzaamheid is internationaal heel groot, dus we willen graag de grens over."