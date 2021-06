Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Marieke Vinck, die samen met Charlotte van Waes modeagentschap Charlie + Mary oprichtte.

Ondernemer : Marieke Vinck

: Marieke Vinck Bedrijf : Charlie + Mary

: Charlie + Mary Leestip: Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw van Kate Raworth

De mode-industrie is volledig vastgelopen, zag Marieke Vinck al tijdens haar studie aan de Amsterdamse modeacademie. Samen met oud-studiegenoot Charlotte van Waes probeert ze sindsdien te redden wat er te redden valt. In 2009 richtten ze conceptstore Charlie + Mary op, gevolgd door een modeagentschap voor duurzame merken.

Inmiddels hoort er ook een eigen kledingmerk bij hun missie voor 'true fashion'. Afgelopen maand zag de Slowdown-collectie het licht, die is ontworpen om lang mee te gaan. De kledingstukken zijn gemaakt van 'dead stock', stoffen die zijn overgebleven bij producties van andere modehuizen. Ook worden gerecyclede garens van in Nederland ingezamelde textiel gebruikt.

Waarom heb je het boek van Raworth als gouden leestip gekozen?

"De mode-industrie is onderdeel van een economisch systeem dat de aarde uitput. De status quo is niet goed voor ons, al dringt dat nog lang niet tot iedereen door. Het boek van Raworth sluit daar naadloos op aan. Het begint met een economiestudente die zich afvraagt of de gangbare theorieën eigenlijk wel kloppen. Het huidige economische model is gebaseerd op groei, maar niets kan oneindig groeien. We hebben een economie nodig die de aarde en mensen beter maakt."

Hoe ziet zo'n donuteconomie eruit?

"Het donutmodel is gebaseerd op circulariteit: dat betekent onder andere dat grondstoffen na gebruik weer makkelijk terug in de kringloop kunnen. De binnenste ring van de donut symboliseert welzijn, daar wil je niet onder komen. De buitenste ring staat voor de draagkracht van de aarde, daar wil je niet voorbijgaan."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan iedereen die iets doet met handel of een aan economie gerelateerde studie. Het idee van groei zit zo diep ingebakken, daar moeten we van af. Het boek roept op het huidige systeem in twijfel te trekken en komt met een oplossing."

Wat maakt de Slowdown-collectie circulair?

"Op de modeacademie zag ik hoe vervuiling en verspilling de norm zijn. Met de Slowdown-collectie willen we het anders doen. We werken met wat er al is en gebruiken alleen maar natuurlijke materialen, geen polyester en zo min mogelijk elastaan. Monomaterialen, dus alleen linnen of katoen, zijn vanuit het oogpunt van recycling het beste, al kunnen gemengde stoffen ook steeds beter worden hergebruikt."

Zijn er ook andere dingen circulair in jullie bedrijfsvoering?

"We hebben ons afgevraagd hoe groot we willen worden. Minder is meer, vinden we, dus waarom zouden we een groot bedrijf willen? Dat is lang niet altijd beter, ook niet voor je privéleven. Verder blijven we binnen Europa, want daarbuiten zijn er genoeg merken die iets vergelijkbaars doen. Dat scheelt transport."