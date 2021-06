Een bedrijf beginnen is een flinke uitdaging, maar helemaal als je dat naast een fulltimebaan doet. Waar moet je op letten als je begint met ondernemen naast een baan? En hoe houd je dat vol zonder overwerkt te raken? Twee ervaringsdeskundigen geven tips.

Debra van der Heide (26) begon naast een fulltimebaan haar bedrijf Dsocials, waarmee ze ondernemers helpt met online groei. "Ik stond om 6.00 uur op om te werken aan mijn bedrijf. Ook de avonden en weekenden zat ik achter mijn laptop", vertelt ze. "Tijd is niet je beste vriend als je een bedrijf start naast je baan."

Tip 1: Houd focus

Tijd die je wél hebt, moet je dus goed besteden, weet starterscoach Kim Hobo (33). Met haar bedrijf Ontdek je Bestemming helpt ze mensen die vanuit loondienst een bedrijf beginnen. "Veel starters doen tientallen cursussen en vervolgens niets. Als jij vijf uur per week aan je bedrijf kunt werken en je gaat twee uur kleuren van je website aanpassen, is dat zonde van de tijd. Je moet prioriteiten stellen en focus houden."

“Winst was voor mij het eerste jaar minder belangrijk. Ik wilde vooral mijn naam groter maken en zorgen dat klanten naar mij kwamen.” Kim Hobo, starterscoach

Waar moet die focus in de beginfase van je bedrijf liggen? Hobo en Van der Heide zijn het eens: zichtbaarheid. "Mensen moeten je kennen voordat ze iets bij je kopen", zegt Hobo. Van der Heide adviseert veel te netwerken. "Winst was voor mij het eerste jaar minder belangrijk. Ik wilde vooral mijn naam groter maken en zorgen dat klanten naar mij kwamen. Daarom investeerde ik in online zichtbaarheid."

Tip 2: Plan oplaadtijd

Voor Van der Heide was het verleidelijk om veel te werken toen ze haar bedrijf startte. "Ik kreeg er zo veel energie van, dus ik wilde door. Maar je moet ook iets van weekend pakken." Hobo noemt dat 'oplaadtijd' plannen. "Het maakt niet uit of het wandelen, lezen of sporten is. Je moet voor jezelf zorgen, zodat je niet opbrandt."

Tip 3: Zoek hulp

Bij ondernemen naast een fulltimebaan komt flink wat kijken, maar je hoeft het niet alleen te doen. Hobo: "Misschien kunnen de kinderen vaker naar de opvang, kan iemand helpen in huis of kan een partner taken overnemen. Je kunt ook een coach inschakelen voor hulp in je bedrijf."

Tip 4: Bouw je fulltimebaan af

Van der Heide: "Na vijf maanden ondernemen vroeg ik mijn werkgever of ik minder kon werken. Dat was spannend, maar ik kan het iedereen aanraden. Afbouwen met je baan geeft zo veel rust in je bedrijf." Ook kun je zo wennen aan minder salaris.

“Ik ging vrijdagavond om 22.00 uur naar huis omdat ik de volgende dag moest werken. Niet iedereen begreep dat.” Debra van der Heide, ondernemer

Tip 5: Omring je met gelijkgestemden

Een van de dingen waar weinig tijd voor overblijft, is je sociale leven. "Ik heb vrienden verloren toen ik mijn bedrijf begon", vertelt Van der Heide. "Ik ging vrijdagavond om 22.00 uur naar huis omdat ik de volgende dag moest werken. Niet iedereen begreep dat."

Hobo ziet dit ook bij haar klanten. "Vooral vrienden en familie snappen bepaalde keuzes niet, omdat dat meestal geen ondernemers zijn. Je kunt het uitleggen, maar je hoeft jezelf niet te verantwoorden. Jij moet doen wat jij belangrijk vindt. Mijn tip is om jezelf te omringen met andere starters. Die zitten in hetzelfde schuitje. Zo houd je elkaar gemotiveerd."

Tip 6: Blijf niet te lang hangen aan je vaste baan

Van der Heides beste tip? Niet te lang twijfelen. "Ik zat niet op mijn plek en ging steeds vaker met tegenzin naar mijn werk. Toch vond ik het moeilijk om te stoppen, want ik wilde het stukje zekerheid van een vaste baan niet opgeven."

"Op een reis naar Bali hakte ik de knoop door: het kon niet meer. Ik had te lang en te hard gewerkt. Die keus had ik eerder moeten maken. Als je een beetje kunt leven van je bedrijf: ga ervoor. Hoe meer tijd er is voor je bedrijf, hoe sneller dat groeit."

Tip 7: Vier successen

Vergeet tot slot niet stil te staan bij succes. "Het kan demotiverend zijn als je niet meteen resultaat ziet, maar een bedrijf opzetten kost tijd. Dus vier je successen, hoe klein ze ook zijn. Als je nu terugkijkt op waar je drie maanden geleden was, kom je erachter dat je best ver bent", zegt Hobo.