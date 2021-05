Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Melle Schellekens, die wc-papiermerk The Good Roll oprichtte.

Ondernemer: Melle Schellekens

Melle Schellekens Bedrijf: The Good Roll

The Good Roll Leestip: The Buddha and the Badass: The Secret Spiritual Art of Succeeding at Work van Vishen Lakhiani

Elke gekapte boom die door de wc wordt gespoeld is er één te veel, vindt Schellekens. Deze vrolijk ingepakte toiletrollen - ook zonder wikkel verkrijgbaar - zijn van volledig gerecycled papier. Ze zijn ook twee keer dikker dan gewone wc-rollen, zodat je er langer mee doet.

Tijdens een duurzaamheidsonderzoek voor een grote hotelketen ontdekte Schellekens dat er nog veel te vaak 'vers' papier als wc-papier wordt gebruikt. Bovendien heeft een derde van de wereldbevolking geen toegang tot schone en veilige toiletten. Daarom doneert The Good Roll de helft van de nettowinst om wc's te laten bouwen in landen waar dat nodig is.

Waarom heb je het boek van Lakhiani gekozen als gouden leestip?

"Eigenlijk ben ik meer een vakantielezer en dan lees ik meestal geen management- of zelfhulpboeken. Hoewel ik niet op zoek was naar nieuwe managementmethodes, heb ik tot nu toe veel aan het boek van Lakhiani gehad. Het gaat onder andere over de balans tussen werk en privé, hoe je je dag het best kunt indelen."

Hoe deel jij je dag in?

"Hiervoor werkte ik als horecaondernemer. Toen maakte ik dagen van twaalf tot dertien uur, de hele week door. Nu hanteer ik meer kantoortijden; dat is een grote verbetering. Als ondernemer sta je natuurlijk alsnog de hele week 'aan', maar de balans tussen werk en privé is belangrijk in ons team.

“Als mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken en ideeën te delen, kun je relatief snel beslissingen nemen.”

"Veel managementboeken noemen affirmaties en visualisaties als manieren om doelen te stellen. Je bedenkt wat je wilt bereiken en herhaalt continu tegen jezelf dat je het kunt. In dit boek werkt het andersom. Je begint bij het eindresultaat en werkt van daaruit terug. Je gaat op zoek naar een balans tussen vrije tijd, sociaal leven en zakelijke doelen en daar vorm je een ideale dag uit."

Hoe werkt dit inzicht door in jouw bedrijf?

"We zijn een platte organisatie met veel vrijheid, waarin mensen de ruimte hebben om hun eigen ritme te volgen. Als mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken en ideeën te delen, kun je relatief snel beslissingen nemen. En als we toch te snel beslissen, draaien we dat later terug."

Wat is er boeddhistisch aan dit boek?

"Het is een combinatie van spiritualiteit en zakelijk inzicht. Vanuit boeddhistisch perspectief gaat balans niet alleen over jouw eigen leven, maar ook over het leven van anderen. Je kunt anderen alleen helpen balans in hun leven te brengen als je zelf in evenwicht kunt blijven. Vergelijk het met fietsen: als je dat eenmaal hebt geleerd, vergeet je het nooit meer. De 'badass' verwijst naar de zakelijke kant. Durf groot te dromen, want hoe groter je durft te dromen, hoe meer mensen je door jouw enthousiasme meekrijgt."