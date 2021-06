Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: nooit meer een handdoek die van je strandbedje glijdt of waait.

Wat: Hold-YT (Hold Your Towel), een elastische band die je strandlaken op z'n plek houdt

Bedenker: Barbara Bruggeling

Hoeveel verkocht? Meer dan 35.000 stuks

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Het idee is eigenlijk al tien jaar geleden geboren, vanuit mijn eigen frustratie. Tijdens een van mijn reizen als stewardess was mijn handdoek al zo vaak van mijn ligbed afgewaaid terwijl ik aan het strand of zwembad lag. Ik vroeg me af of ik hier zelf een oplossing voor kon bedenken. Toen ben ik gaan zoeken."

“Ik ben ook naar Curaçao gegaan, waar mijn schoonfamilie woont. Daar ben ik langs hotels en strandclubs gegaan met mijn product en dat werkte.”

Wat kwam je allemaal tegen?

"Ik kwam al snel bij de knijper uit om de handdoek op zijn plek te houden. Bevriende ondernemers hadden me geleerd: 'massa is kassa'. Ik dacht bij massa's al snel aan relatiegeschenken. Maar dan moest ik ze wel kunnen personaliseren en bedrukking op knijpers werkte niet."

"Dus ben ik met een grafisch vormgever gaan brainstormen op iets wat dezelfde functie heeft en ook nog eens goed te bedrukken is. Uiteindelijk kwamen we uit bij een 'band'. Maar dan moet je dat idee uitwerken tot een uiteindelijk product."

En hoe verliep dat?

"Door mijn werk kom ik met veel mensen in contact. Zo leerde ik ook een ondernemer uit Hongkong kennen die een band die gedeeltelijk elastisch is voor mij kon maken. Ook had ik een eigen sluiting ontworpen, want ik wilde niet dat het te veel op een kofferband ging lijken. Voor de sluiting kwam ik uit bij een fabrikant in Taipei. Uiteindelijk heb ik een sociale werkplaats hier in Nederland gevraagd om de sluitingen aan de banden te zetten."

Hoe ben je aan klanten gekomen?

"Ik ben in het diepe gesprongen en besloot beurzen en netwerkborrels te bezoeken. Ik was jong en had eigenlijk niets te verliezen. Tot aan dat moment heb ik al mijn spaargeld en energie erin gestoken. Uiteindelijk wilden mensen me een kans geven. Ik ben ook naar Curaçao gegaan, waar mijn schoonfamilie woont. Daar ben ik langs hotels en strandclubs gegaan met mijn product en dat werkte."

Dat klinkt als een sprookje.

"Inderdaad. Het liep supergoed, ook strandclubs en reisorganisaties in Nederland wilden ze hebben. Maar er kwam ook vraag vanuit consumenten, dus opende ik een webshop met banden met teksten. Deze liep zo goed, dat ik de vraag niet meer aankon. Ik was inmiddels ook moeder geworden en wilde meer tijd hebben voor mijn gezin. De verkoop aan bedrijven bleef nog wel doorlopen. Inmiddels heb ik twee kindjes en is het product nog steeds in trek. Dus ben ik het weer op gaan pakken."

“De crisis heeft me wel de tijd en energie gegeven om het product opnieuw in de markt te zetten.”

Kon je je een pauze permitteren?

"Ik heb mijn vaste baan altijd gehouden. Die zou ik niet willen opzeggen, ik heb door mijn werk een groot netwerk opgebouwd waar ik altijd veel aan heb gehad. Ik vlieg nog altijd met veel plezier, hoewel er door corona wat minder wordt gevlogen. Maar de crisis heeft me wel de tijd en energie gegeven om het product opnieuw in de markt te zetten."

Hoe ga je dat aanpakken?

"Ik moet me nu meer gaan bezighouden met sociale media. Het kost veel tijd voor je daar echt goed in bent, maar ik vind het heel leuk om hierin te duiken. Om te groeien moet je uit je comfortzone stappen. Als het niets wordt, is dat niet erg. Dan kan je in ieder geval achteraf geen spijt hebben dat je het niet hebt geprobeerd."