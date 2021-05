De meeste werknemers ontvangen in mei of juni hun vakantiegeld. Als zelfstandige ondernemer heb je daar natuurlijk geen recht op. Vakantiegeld, daar moet je zelf voor sparen. Maar hoe regelen de meeste zzp'ers dit eigenlijk? En kunnen ze wel sparen voor vakantie?

Vakantiegeld is iets voor mensen die in loondienst werken. De gemiddelde zzp'er heeft wel wat anders aan zijn hoofd, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging die opkomt voor modern werkenden, zoals de Belastingdienst betalen, sparen voor pensioen en een buffer opbouwen voor ziekte.

Uit rondvraag onder haar achterban kwam Wouters te weten dat bijna 60 procent van de zelfstandigen zegt geen apart deel opzij te zetten om met vakantie te kunnen gaan.

Gerdien Top is zelfstandig dementiespecialist kon toen ze net begon niet eens voor iets extra's sparen. Inmiddels is er meer financiële ruimte en zet ze sinds elke maand een bedrag opzij voor de vakantie die ze in februari boekte. "Daarnaast heb ik al wat langer een winstpotje, daar gaat ik van elk verdiende euro een percentage heen. Dat potje is bedoeld voor mezelf, om te ontspannen. Ik wil heel graag paragliden in Oostenrijk, daar zou dit geld geschikt voor zijn."

“Je werkt niet, dus je hebt ook geen inkomen en tijdens vakantie geef je ook nog een extra geld uit.” Gerrit Hoogebeen, zelfstandig restauratiekundige

Zelfstandig restauratiekundige Gerrit Hoogebeen ziet vakantie als een luxe uitgave en geeft daar niet zo snel geld aan uit. "Bovendien werk je niet, dus je hebt ook geen inkomen en tijdens vakantie geef je ook nog een extra geld uit. Dan gaat het dubbel de verkeerde kant op." Maar Hoogebeen mag niet klagen, hij heeft leuk werk. "Vroeger toen ik in loondienstverband werkte, verlangde ik echt naar de vakantie, dat is nu anders."

Alles inkomsten op een hoop voor grote uitgaven

Wouters van de Werkvereniging ziet dat de zzp'ers die op vakantie gaan, dit vaak betalen van geld dat overblijft. "Dat doe ik zelf ook. Soms blijft er meer over, dan wordt het een chique vakantie. Als het minder is, dan minder chique." Ze zet maandelijks zoveel mogelijk geld opzij, maar dat wordt niet per se voor vakantie gebruikt.

Copywriter en schrijftrainer Loes Grooters zet iedere maand automatisch geld opzij voor alle grote uitgaven. "De inkomsten uit mijn bedrijf komen op mijn zakelijke rekening binnen. Daarvan laat ik elke maand automatisch een bedrag storten op mijn lopende rekening. Er blijft geregeld geld over, dus af en toe stort ik extra bij." Een vast bedrag van de lopende rekening gaat maandelijks naar een spaarpot, waar Grooters grotere uitgaven van doet, zoals huisonderhoud, een nieuwe auto en ook vakantie.

“Sinds het begin van dit boekjaar reserveer ik maandelijks 8 procent voor vakantie.” Dennis Oosterveld, grafisch vormgever

Grafisch vormgever Dennis Oosterveld heeft een apart spaarplan voor vakantie gemaakt met zijn boekhouder. "Sinds het begin van dit boekjaar reserveer ik maandelijks 8 procent van mijn uitbetaling, dit stort ik op een spaarrekening en keer dat aan mijn privérekening uit in de maand juni."

Doorwerken kan, maar af en toe vakantie nemen is ook goed

Als zzp'ers op vakantie gaan, betekent dat niet altijd dat ze ook echt vrij nemen, ziet Wouters. Ongeveer de helft van de zelfstandigen die ze ondervroeg is van plan door te werken tijdens de vakantie. Dat doet Wouters zelf ook altijd. "Op de camping zie ik altijd veel mensen in het wifi-hok even hun mail checken. Ik kan langer op vakantie omdát ik doorwerk."

Maar het is ook goed om af en toe langere tijd achter die laptop vandaan te komen. "Om als zelfstandige even te bezinnen, te kijken op je inspeelt op de vraag van vandaag en morgen. Dat inzicht krijg je alleen als je even afstand neemt." Je hoeft niet per se vakantie te nemen om het werk neer te leggen, zegt Wouters. "Je hebt al zzp'er zoveel meer mogelijkheden. Ik heb bijvoorbeeld een camper gekocht waarmee is zo weg kan rijden als ik even geen opdracht heb."