Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een platform waar werknemers zelf hun kantoorspullen kunnen kopen.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Victor Dik: "Toen de coronacrisis vorig jaar maart uitbrak, werd thuiswerken ineens de norm. Na een tijdje sprak ik mijn vrienden Michiel, Dirk en Sebastiaan. Ze vonden allemaal dat het thuiswerken veel voordelen had, maar we zagen ook dat niet iedereen over een fijne thuiswerkplek beschikte. Sommige zaten en zitten nog steeds aan de keukentafel, al dan niet met huisgenoten. We vonden dat daar iets in moest veranderen. Toen kwamen we op een idee voor een thuiswerkplatform."

En hoe bood dat een oplossing?

"Logistiek gezien is het heel lastig om stoelen en bureaus naar individuele adressen te krijgen; alles wordt besteld door bijvoorbeeld een facilitair manager en naar kantoor gestuurd. Bij het thuiswerken heeft ook niet iedereen hetzelfde nodig. Je zag wel dat mensen op kantoor spullen konden ophalen, maar het is heel veel werk om allemaal bij te houden wie wat meeneemt. Declaraties leveren ook veel werk op. Wij wilden dat medewerkers op ons platform de spullen allemaal zelf kunnen bestellen."

Maar een idee is nog geen bedrijf.

"Klopt, we hebben heel veel interviews gedaan bij allerlei bedrijven om te kijken waar zij tegenaan liepen en wat ze nodig hadden. We hebben wel honderd gesprekken gevoerd. Uiteindelijk zijn we tot deze oplossing gekomen: een werkgever meldt zich bij ons en stelt een productportfolio samen. Vervolgens kan het personeel alle spullen bestellen, onder een bepaald budget. De bezorging en installatie van de spullen is ook via ons geregeld."

Besteden jullie alles uit?

"Onze leveranciers leveren inderdaad alles. We werken met veel verschillende partners die we eigenlijk heel snel en gemakkelijk vonden. Door de crisis misten zij inkomsten, ze zagen ons als extra verkoopkanaal. Maar het platform hebben we wel helemaal zelf gebouwd en dat beheren we ook zelf, met een eigen team van ontwerpers."

Jullie hebben met Workwize in korte tijd succes geboekt. Had je dat verwacht?

"Het idee sloeg heel snel aan vanaf de lancering in januari, we hadden al meteen een groot bedrijf met vijftienhonderd medewerkers als klant. Nu zitten we op drieduizend werknemers van acht bedrijven. We hebben onlangs een grote investeringsronde afgesloten en een half miljoen opgehaald. Ik ben een optimist dus ik had altijd wel gedacht dat het een succes zou worden, maar niet dat het zo snel zou gaan."

De coronacijfers zien er steeds beter uit, zijn jullie straks nog wel nodig?

"Het thuiswerken verdwijnt niet zomaar. Veel bedrijven zijn nu bezig met het uitrollen van hybride modellen. De producten die we aanbieden blijven nodig, maar niet meer in zulke grote hoeveelheden als nu. Maar we willen straks ook dat nieuwe werknemers voor ze beginnen alle spullen bij ons kunnen inkopen zodat ze op kantoor niet meer van het ene loket naar het andere hoeven te gaan."

Wat zijn de grootste lessen die je geleerd hebt als ondernemer?

"Ik heb geleerd dat goed luisteren ontzettend belangrijk is om vooruitgang te boeken. Dan weet je veel beter hoe je het moet aanpakken. En ik heb geleerd om altijd focus te houden. We vragen elke week aan elkaar: zijn we nog bezig met waar we mee bezig willen zijn? Durf het ook toe te geven als er iets fout gaat, je gaat geheid fouten maken. Alleen als je het uitspreekt kun je ervan leren."