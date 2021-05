De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. De Brabantse Sabine Verschuren (34) kreeg het Spaans benauwd toen de crisis roet gooide in de plannen met haar reisorganisatie Viva Sevilla Tours. "Even overwoog ik dan maar weer een baan te zoeken in Nederland."

In 2016 verruilt Sabine Verschuren haar standplaats Utrecht voor een leven in de Spaanse stad Sevilla. "Ik had een mooie carrière als strafrechtadvocaat, maar ik was het Nederlandse leven zat. Nederland is een prima land, maar ik miste de spontaniteit. Kopjes koffie moeten weken van tevoren gepland worden, dat hoeft in Spanje niet."

De eerste maanden in haar nieuwe woonplaats probeert ze de strafrechtadvocatuur nog te combineren met het Zuid-Europese leven. "Ik vloog heen en weer voor rechtszaken. Maar in 2018 vond ik het mooi geweest en heb ik me officieel uitgeschreven als advocaat. Vervolgens ben ik in het toerisme gerold", vertelt ze.

Het leidt tot de oprichting van haar eigen reisorganisatie, waarmee ze verschillende tours door de stad organiseert. "Ik ben geen reisgids met een paraplu waar je achteraan moet sjokken. Ik wil mijn klanten net zo'n fantastische ervaring geven in Sevilla als ik had toen ik hier voor het eerst als toerist kwam en werd rondgeleid door een rasechte Sevillaan", vertelt ze.

“Het was keihard werken, maar ik deed het met zo veel liefde.” Sabine Verschuren

Verschuren kreeg steeds meer klanten. Op een gegeven moment kon ze fulltime tours gaan organiseren. "Ook werk ik samen met andere freelance gidsen, omdat het op een gegeven moment te veel werd om in mijn eentje te doen." Twee jaar lang draaide haar reisorganisatie op volle toeren. "Het was keihard werken, maar ik deed het met zo veel liefde."

Alles op alles om nieuw werk te vinden

Toen was het maart 2020 en zorgde corona ervoor dat Spanje op slot moest. "Ik had net een stagiaire aangenomen, maar dat kon niet doorgaan", aldus Verschuren. Er zat maar een ding op: haar bedrijf moest voorlopig in de vriezer. "Ik kon mijn huis niet eens uit. Gelukkig kreeg ik van de Spaanse overheid een kleine financiële tegemoetkoming omdat ik ondernemer ben. Maar dat bedrag was geen vetpot."

De ondernemer moest gaan zoeken naar andere financiële mogelijkheden. "Ik had een sollicitatieprocedure bij het OM in gang gezet. Maar toen dacht ik: je bent niet voor niets weggegaan uit Nederland." Verschuren zette vervolgens alles op alles om in Spanje aan nieuw werk te komen. "Ik denk dat ik wel honderd e-mails heb geschreven. Heel Sevilla zat natuurlijk zonder werk."

“Het betaalt een stuk slechter dan mijn werk voor Viva Sevilla Tours, maar ik kan ervan rondkomen.” Sabine Verschuren

Uiteindelijk vond Verschuren in augustus toch een baantje gevonden, als lerares Engels op een academie. "Het betaalt een stuk slechter dan mijn werk voor Viva Sevilla Tours, maar ik kan ervan rondkomen. Liever wat minder te besteden, maar wel wonen in Sevilla."

Nu Spanje de deuren opent voor toeristen, hoopt Verschuren ook weer op te starten. "Eigenlijk moet ik mijn reisorganisatie weer opnieuw opbouwen. Gelukkig heb ik geen vaste lasten, zoals huur." De komende periode zal ze haar werkzaamheden als docent blijven combineren met Viva Sevilla Tour. "De rondleidingen organiseer ik 's ochtends, vanwege de warmte. De lessen geef ik 's middags en in de avonden. Maar de insteek is wel om uiteindelijk weer voltijd mijn reisorganisatie te kunnen draaien."

Crowdfunding gestart om toerisme te lokken

Om een impuls te geven aan de stad Sevilla, is ze een crowdfunding gestart. "Op deze manier wil ik mensen erop attenderen dat we weer open zijn en dat Sevilla de toeristen nodig heeft." De teller van de crowdfunding staat inmiddels op 735 euro. Het bedrag wil ze terug investeren in haar eigen onderneming. Mensen die 25 euro of meer sponsoren krijgen een gratis tour waardoor ze de samenwerkingen met lokale theaters, restaurants en horeca weer op kan pakken.

De eerste Nederlanders heeft Verschuren al gesignaleerd in haar stad. "O mijn god, ze zijn er weer, dacht ik. Ik schrok me helemaal kapot. Ik heb een jaar geen Nederlands gehoord in Sevilla. Ineens verandert het straatbeeld weer. Recentelijk heb ik mijn eerste tour zelfs weer gedaan. Dat maakt mij als een kind zo blij."