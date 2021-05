Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: vlokken waar je zelf duurzame shampoo mee kan maken.

Wat: Marley's Amsterdam, shampoovlokken om duurzame shampoo mee te maken

Marley's Amsterdam, shampoovlokken om duurzame shampoo mee te maken Bedenkers: Chiara van der Kuip en Ronald Lentz

Chiara van der Kuip en Ronald Lentz Hoeveel verkocht: drieduizend zakken

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Van der Kuip: "Voor onze opleiding moesten we voor een opdracht samen een eigen product in de markt zetten. We wilden graag een duurzame oplossing bedenken. Ik kreeg toen het idee voor shampoovlokken nadat ik iets vergelijkbaars met shampoocapsules had gezien. Die gaan ook onnodig watervervoer tegen, een shampoofles bestaat namelijk voor 80 procent uit water. Waarom zou je het water niet later kunnen toevoegen?"

Wat kwam er allemaal bij de ontwikkeling van het product kijken?

Lentz: "We zijn begonnen met een marktonderzoek naar wat er allemaal is en wat anders kan. De shampoobars zijn in opkomst, maar minder prettig in gebruik dan vloeibare shampoos. Alleen zijn die weer minder duurzaam. Toen kwamen we uit bij de oplosbare schaafsels. Uiteindelijk hebben we via via een producent gevonden die ze voor ons kon maken. Na een half jaar hadden we een verkoopbaar product. Dat zijn we toen gaan doorontwikkelen."

Van der Kuip: "Maar voor we hen vonden, hebben we honderd keer nee moeten horen. We wilden het toen bijna zelf gaan doen, maar dat bleek niet de oplossing. Ik heb me wel helemaal zelf verdiept in de ingrediënten. Het moesten natuurlijke ingrediënten worden voor normaal, vet en droog haar. Honing voedt goed, maar is niet veganistisch en dat wilden we wel. Zo kwamen we voor een van de varianten bij bier uit."

Hoe werken jullie shampoovlokken eigenlijk?

Lentz: "Je doet heet water in de zak met de shampoovlokken. Dit giet je na een half uur over in een eigen shampoofles of een herbruikbare van ons en dit laat je een nacht in de koelkast staan. De volgende dag goed roeren en dan is de shampoo klaar voor gebruik. Je moet meer moeite doen dan bij vloeibare shampoo, maar uiteindelijk is het maar vijf minuten werk."

En slaat het idee aan?

Van der Kuip: "We staan nu op een enorm kantelpunt. Mensen weten ons te vinden en we werken nu ook samen met een groothandel. Dat dit is gelukt geeft een enorme kick. Anderen zijn blijkbaar net zo enthousiast over het idee als wij."

Lentz: "Met de verkoop gaat het ook goed. We hebben inmiddels drieduizend zakken verkocht, het streven is dit jaar tienduizend stuks te verkopen."

Van der Kuip: "Het doel is onze banen die we hiernaast hebben op te kunnen zeggen."

Welke lessen hebben jullie als ondernemer geleerd?

Lentz: "We hebben de afgelopen twee jaar veel ups en downs gehad. Ik ben er ook achter gekomen dat het ontzettend belangrijk is om je te omringen met de juiste personen. Zo ken ik nu veel andere ondernemers waar ik van kan leren en die me inspireren."

Van der Kuip: "Jezelf blijven ontwikkelen is iets waar ik me veel bewuster van geworden ben. In plaats van iets uit te besteden omdat ik denk dat ik het niet kan, doe ik nu gewoon een snelcursus Photoshop en ga ik er zelf mee aan de slag."

Niets lijkt jullie tegen te kunnen houden…

Lentz: "Je vraagt je bij tegenslagen af waarom je het doet. Maar je gelooft erin. En de enthousiaste reacties die je krijgt, houden je gemotiveerd."

Van der Kuip: "Dat heb ik ook. Af en toe zie je het niet meer zitten, maar dan krijg ik weer zoveel energie van gesprekken met retailers en enthousiaste klanten. Daar doe je het voor."