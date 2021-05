Ieder jaar komen er in Nederland een flink aantal nieuwe jonge ondernemers bij. Vorig jaar groeide dat aantal zelfs met twintigduizend starters van onder de 25 jaar, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Maar hoe bepaal je je uurtarief als je net begint?

Een van de moeilijkste dingen aan voor jezelf beginnen is misschien wel het opstellen van je uurloon. Hoe weet je wat een schappelijke prijs is en hoe ga je hierover het gesprek aan met je klanten? Twee experts geven tips.

Tip 1: Bereken eerst je kosten

"De eerste vraag aan jezelf moet zijn: wat zijn mijn kosten?", zegt Florian de Jager, beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen. "Zorg ervoor dat je die meteen bij je uurtarief incalculeert. Vergeet daarbij ook niet zaken als het aanschaffen van je mobiele telefoon, je laptop en verzekeringen. Ook die kosten geld."

In je uurtarief verwerk je ook factoren waar je niet iedere werkdag mee te maken hebt. "Bedenk hoeveel vakantiedagen je ieder jaar wil opnemen en wat de kosten zijn van het op peil houden van je kennis. Wanneer je in loondienst bent heb je vanuit de werkgever normaal gesproken bijvoorbeeld ook een budget voor cursussen." De Jager benadrukt hoe belangrijk het is om ook als je jong bent alvast over je pensioen na te denken. "Wees je hiervan bewust en bepaal hoeveel geld je voor later opzij zou moeten zetten."

Tip 2: Ga niet te laag zitten

"Ons belangrijkste advies is dat je niet te laag moet gaan zitten met je uurloon", zegt KVK-ondernemersadviseur Gerdine Annaars. "Je denkt misschien dat je minder moet vragen omdat je nog maar net begint, maar dan wordt het later moeilijk om je tarief te verhogen. Geef niet zomaar korting, wees professioneel over je prijs."

Ook al heb je misschien relatief weinig ervaring, dat betekent niet dat je diensten goedkoop hoeven te zijn. "Je moet het zo zien dat je een eerlijke dienst levert en daarvoor een eerlijke prijs verdient", aldus Annaars.

“Vraag aan andere ondernemers hoe zij met hun klanten hebben onderhandeld.” Florian de Jager, beleidsadviseur bij FNV Zelfstandigen

Ook De Jager ziet dit als de grootste valkuil bij het opstellen van het uurtarief. "Je hoeft niet alles op alles zetten om er het hoogste bedrag uit te slepen, maar je mag best wat voor jezelf vragen. Wij zien helaas ook dat veel ondernemers bang zijn dat ze te duur zijn." Het helpt ook om te onderzoeken hoeveel iemand in dezelfde positie in loondienst aan salaris krijgt. "Kijk wat je zou moeten verdienen om dat gelijk te trekken."

Tip 3: Praat met andere ondernemers

Andere ondernemers zijn een bron van informatie, zeker als het gaat om zaken als het opstellen van je uurtarief. "Er bestaan wel wat online overzichten van zzp-organisaties, maar die informatie is vaak alleen beschikbaar wanneer je daar lid van wordt", legt Annaars uit. "Toegankelijke bronnen zijn niet makkelijk te vinden."

Tips vragen aan 'collega's' is sowieso een goed idee, vinden beide experts. "Vraag aan andere ondernemers hoe zij met hun klanten hebben onderhandeld", aldus De Jager. "Het is daarnaast ook niet gek om met elkaar te bespreken hoeveel je vraagt voor een bepaalde service."

Tip 4: Oefen het onderhandelingsgesprek

Het is goed om een onderhandelingsgesprek van tevoren te oefenen met familie of vrienden. "Zo'n gesprek is natuurlijk wel spannend", zegt Annaars. "Dan helpt zo'n oefening om wat zekerder van jezelf te worden." Het is daarnaast belangrijk dat je de klant van tevoren goed hebt onderzocht. "Onderzoek goed wie je tegenover je hebt zitten", tipt Annaars. "Wat is jullie gezamenlijke belang? Als jij en de klant het bijvoorbeeld allebei belangrijk vinden dat je duurzaam te werk gaat, zorg er dan ook voor dat je je zo profileert."

Probeer daarnaast in het gesprek niet alleen maar over geld te praten. "Zorg er ook voor dat de klant weet welke andere voordelen bij een samenwerking met jou horen. Misschien ben je wel heel flexibel, kun je wat langer op de betaling van een factuur wachten of ben je naast tekstschrijver ook nog fotograaf."



Dat je jong bent, kan in een gesprek ook juist helpen, zegt Annaars. "Je kunt het ook een beetje uitbuiten dat je nog niet veel ervaring hebt, omdat klanten jonge ondernemers leuk vinden", stelt ze. "Als jonge ondernemer word je de kans om je te bewijzen ook vaak gegund."