Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In de gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Ellyne Bierman, oprichter van kunstbloemenbieb Reflower.

Ondernemer: Ellyne Bierman

Ellyne Bierman Bedrijf: Reflower

Reflower Leestip: Stevig staan in een kwetsbare wereld van Claartje Kruijff

Zo'n vliegende start als haar bedrijf begin vorig jaar maakte, zo'n terugslag had ze drie maanden later door corona. Opeens stonden de kunstbloemen van Ellyne Bierman te verpieteren in cafés en restaurants en moest ze het vooral hebben van particulieren die wel een fleurige noot in hun huis konden gebruiken. Ze liet zich er niet door uit het veld slaan.

Op een elektrische bakfiets zoefde ze door Amsterdam en Amstelveen om de kunstzijden boeketten op te halen en weer te bezorgen. Inmiddels is de dienst uitgebreid naar Haarlem, 't Gooi, Heemstede en Aerdenhout. Voor 20 euro per maand krijg je een wisselende combinatie van 'blijvende bloemen'.

Waarom heb je het boek van Kruijff als gouden leestip gekozen?

"Als ondernemer word je geacht veerkrachtig en flexibel te zijn, dat is in deze tijden een uitdaging. Elke keer als ik me opgejaagd voel, door de druk om investeerders te zoeken of door wat de concurrentie doet, lees ik een hoofdstuk. Soms luister ik een van de bijbehorende podcasts, waarin de auteur in gesprek gaat met interessante mensen."

Wat is de belangrijkste les uit het boek?

"Het afgelopen jaar is het besef dat we in een kwetsbare wereld leven enorm gegroeid. We zijn veel afhankelijker van elkaar dan we dachten en dat geeft een kwetsbaar gevoel. Terug willen naar het oude normaal heeft geen zin. Er moet iets veranderen, al zijn er bar weinig politici die dat inzien."

Hoe dragen bloemen daaraan bij?

"Veel mensen weten niet hoe slecht de sierteeltsector is voor mens en milieu. Tegelijkertijd maken bloemen mensen blij. Ik vergelijk het vaak met de benadering van de Vegetarische Slager. Je hoeft niet in één keer vegetariër te worden, een paar dagen per week geen vlees eten maakt al een groot verschil. Datzelfde geldt voor bloemen. Kunstbloemen zijn een klein stapje in een groter geheel, maar ze helpen echt."

Zijn er ook dingen die je anders zou doen dan de auteur?

"Niet echt, omdat het niet om goed of slecht gaat. Het boek geeft je de middelen om te ontdekken hoe je je eigen plek kunt vinden. Een paar maanden na het begin van Reflower stortte de horeca in. Ik heb de bloemen die in horecazaken stonden, laten staan zonder de abonnementsgelden te innen, als steuntje in de rug. Zo probeer ik iets bij te dragen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan mensen die zich afvragen wat hun rol in het grotere geheel is. Het boek geeft handvatten om de verbindende factor tussen losse onderdelen te zien. Alles staat met elkaar in verbinding, zelfs als het aanvankelijk niet zo lijkt."