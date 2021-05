Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Aisha Krako-Bransen, die samen met haar man Memories Uitvaartmuziek oprichtte.

Ondernemer: Aisha Krako-Bransen

Aisha Krako-Bransen Bedrijf : Memories Uitvaartmuziek

: Memories Uitvaartmuziek Leestips: Helpen bij verlies en verdriet: een gids voor het gezin en de hulpverlener van Manu Keirse

Soms neemt het leven een onverwachte wending. Met ervaring als stewardess, accountmanager en eventmanager had Aisha Krako-Bransen nooit gedacht dat ze live muziek zou gaan organiseren op uitvaarten. Toch liep het zo, toen haar man, muzikant Peter Krako, weer eens werd gevraagd om op een uitvaart te spelen.

Met dat verzoek viel het kwartje. Waarom niet een muzikantennetwerk opzetten dat live muziek maakt bij zo'n belangrijk moment? Vijf jaar later bleek het meer dan een goed idee, zeker nu veel muzikanten zonder werk zitten.

Waarom heb je het boek van Keirse als gouden leestip gekozen?

"Hij beschrijft hoe je mensen in de rouw het best kunt ondersteunen. In de rouw ga je door verschillende fasen, al noemt Keirse het liever rouwarbeid, omdat je actief met de pijn en het verdriet aan de slag moet. Als je dat niet meteen doet, kun je later een terugslag krijgen."

Hoe ziet rouwarbeid eruit?

"De eerste stap is dat je moet accepteren dat iemand nooit meer terugkomt. Het is ook belangrijk dat je pijn toelaat. Een heel mooi citaat in het boek vind ik: 'Verlies is niet loslaten, maar anders leren vasthouden.' Je draagt een verlies altijd met je mee, al doet het gaandeweg steeds minder pijn. Soms voelen mensen zich schuldig als ze achterblijven, of ze vinden dat ze nooit meer blij mogen zijn. Voorbij dat punt komen hoort bij de volgende stap: herinneringen koesteren en verdergaan."

“Ik vind dat dit boek verplicht op de leeslijst zou moeten staan op middelbare scholen.” Aisha Krako-Bransen, Memories Uitvaartmuziek

Wat draagt de uitvaart bij aan 'anders leren vasthouden'?

"De uitvaart is het begin van een goed rouwproces. Voor veel nabestaanden is het prettig als er voor de dood al over is gesproken. Binnen een week na het overlijden moet iemand begraven of gecremeerd zijn. Dat is vrij kort om ingrijpende beslissingen over locatie, aankleding en programma te nemen."

Wat voegt muziek toe aan een dienst?

"Muziek raakt direct het gevoel en verbindt mensen. Het is altijd goed om door te vragen waarom iemand bepaalde muziek kiest. Een tijdje geleden sprak ik een weduwe die graag accordeonmuziek voor haar overleden man wilde laten spelen. Ik stuurde haar voorbeelden van zeemansliederen en tango, typische accordeongenres. Die vond ze afschuwelijk. Ze bleek instrumentale fado in gedachten te hebben, dus zonder zang en met drie gitaren."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen. Ik vind dat het verplicht op de leeslijst zou moeten staan op middelbare scholen. Ook politieagenten, artsen en verpleegkundigen kunnen hier veel aan hebben. Vaak leren ze tijdens hun opleiding niet hoe ze een gesprek over de dood moeten voeren, terwijl dat ontzettend belangrijk is. Gelukkig heeft Manu Keirse veel trainingen aan mensen uit deze branches gegeven."