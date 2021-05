Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: lingerie gemaakt van koffiedik.

Wat: Undercharments, duurzame bh's en slips gemaakt van koffiedik

Bedenker: Claudia Ahlers

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Ik merkte dat er weinig keuze was tussen high-end lingerie en basics. High-end setjes zitten niet altijd lekker vanwege het vele kant en basics zijn comfortabel maar vaak net iets te saai. Ik wist dat er nog veel meer mogelijk moest zijn. Vanuit daar ben ik verder gaan denken. Met het technisch goed doorontwikkelen van de producten ben ik wel even bezig geweest."

Vertel eens.

"Ik had bedacht dat het duurzame lingerie moest worden en dat het rekbaar moest zijn: meebeweegt met je lichaam en huidvriendelijk is. Met deze lijst was mijn zoektocht gestart. Ik vond uiteindelijk een stof gemaakt van gerecycled koffiedik. Het is zacht materiaal, geurneutraliserend, sneldrogend, wit van kleur en vrij van schadelijke stoffen. Deze stof paste helemaal bij mijn wensenlijstje. Voor zover ik weet, gebruikt nog niemand koffiedik om lingerie mee te maken. En als mensen het zich afvragen: het ruikt niet naar koffie."

Hoe werkt dat eigenlijk, stof van koffie maken?

"Deze kennis ligt bij de fabrikant. In de basis maken ze het door olie uit het koffiedik te extraheren en daar vezels van te maken. Vervolgens kunnen ze de vezels gebruiken om stof van te maken"

“Ik heb momenten gehad waarop ik dacht: ik stop ermee.”

Is alles je voor de wind gegaan bij het opzetten van je bedrijf?

"Ik heb momenten gehad waarop ik dacht: ik stop ermee. Er zijn genoeg hobbels geweest. Zo is het belangrijk dat de stof op de juiste manier wordt gesneden, met de vezel mee. Ik laat dat door een bedrijf doen, maar de eerste keer kreeg ik het de verkeerde kant op gesneden terug, ondanks de duidelijke instructies. Het opzetten van een merk is een leerproces en ik ben bij alle tegenslagen in oplossingen blijven denken."

Je gebruikt ook bamboe in je producten, waar vinden we dit in terug?

"Ik verkoop ook hemdjes, die zijn van bamboe gemaakt. Bamboe heeft dezelfde eigenschappen als koffie. En het materiaal houdt je warm als het koud is en koel bij hoge zomerse temperaturen. Daarnaast is het super zacht. Dit soort stoffen zijn heel erg in opkomst."

“De groep consumenten die duurzame producten omarmen is groeiende maar nog klein.”

Hoe gaat het inmiddels met de verkoop van je producten?

"Ik ben pas net gestart, dus ik ben nu hard bezig met meer naamsbekendheid krijgen. Mensen moeten wennen aan het verhaal van lingerie gemaakt van koffiedik. Daarnaast is het nu nog een nicheproduct, de groep consumenten die duurzame producten omarmen is groeiende maar nog klein. Zoals ieder merk moet ik hard roepen op de juiste communicatiekanalen zodat de doelgroep mij weet te vinden."

Wat is je droom?

"Ik heb nog veel uit te leggen als het gaat om gebruik van duurzame materialen en ik hoop via mijn producten dit koffiemateriaal bekender te maken. In een later stadium ga ik mijn merk verder uitbreiden. Koffie blijft de basis, maar ik wil ook lingerie met andere prints gaan maken. En hemdjes van ander duurzaam materiaal, zoals een stof gemaakt van houtpulp."