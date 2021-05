Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Het was een pittig jaar voor stichting Chocolate Lovers, een chocoladewinkel- en museum in Middelburg. "Alles stortte als een kaartenhuis in elkaar."

"Chocolate Lovers is in 2013 opgericht door tien vrienden die een moeilijke tijd achter de rug hadden. Een kind verloren, een ziek kind, zelf ziek… We zijn kortom wel wat gewend", aldus Nanny Jansen, een van de medewerkers van de stichting.

Toch kwam de crisis afgelopen jaar hard aan. "Het is ons levenswerk. Alle inkomsten die we genereren uit het museum en de twee winkels - na aftrek van de kosten - is voor het goede doel. Wij maken hier zelf dus geen winst op en doen alles met zestig vrijwilligers. Toen kwam corona en stortte alles als een kaartenhuis in elkaar. Maar de overheid wil ons niet helpen."

De stichting heeft gemiddeld 10.000 euro vaste lasten per maand. "Al onze locaties vallen formeel onder de stichting Chocolate Lovers. Dan val je dus tussen wal en schip. We hebben wel de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten, red.) aangevraagd en toegewezen gekregen. Hierdoor ontvingen we 1.400 euro per kwartaal, maar daar ga je het natuurlijk niet mee redden."

“Het is wel heel hard als de overheid dan tegen je zegt dat niet iedereen geholpen kan worden.”

Begrijpen doet Jansen de keuzes van de overheid wel. "Soms is het natuurlijk ook nodig dat bedrijven omvallen. Maar het is wel heel hard als de overheid dan tegen je zegt dat niet iedereen geholpen kan worden."

Voor Jansen was de crisis ook op persoonlijk gebied spannend. Samen met haar man, een van de oprichters, woont ze boven de chocoladewinkel. "Ons appartement valt onder de stichting. Als de stichting failliet gaat, zijn wij ook direct ons huis kwijt. Die onzekerheid heeft er bij ons best wel ingehakt", legt ze uit. "Het de hele tijd niet weten waar je aan toe bent."

Stageplaatsen gaan verloren

Niet alleen voor de oprichters, maar ook voor Middelburg zou het jammer zijn als Chocolate Lovers omvalt, denkt Jansen. "Gemiddeld trekken wij zo'n twintigduizend bezoekers per jaar. Er is veel vraag naar chocolade in Middelburg", legt ze uit. "Daarnaast hebben wij ook veel stagiaires lopen. Van snuffelstages, tot langere stages voor bijvoorbeeld leerlingen van de opleiding brood en banket of de detailhandel. Wij zijn een fijne stageplek."

Veel verwachten van de gemeente doet ze niet, maar Jansen hoopt dat er toch nog iets mogelijk is. "We hebben recentelijk begrepen dat de gemeente Middelburg geld van de overheid krijgt om te verdelen onder maatschappelijke doelen. De vraag is opnieuw of we daarvoor in aanmerking komen, omdat we normaal gesproken helemaal zelfredzaam zijn en niet afhankelijk van subsidies."

“Het positief blijven is voor ons als ondernemers het enige dat ons op de been houdt.”

De stichting heeft zelfstandig veel gaten kunnen dichten. "We hebben een goede afspraak gemaakt met een van onze huurbazen. Vlak voor de crisis hadden we namelijk net een huurcontract getekend voor een tweede locatie, we zouden gaan uitbreiden. Maar die winkel hebben we nooit kunnen openen, omdat we door de crisis niet open mochten. Die huurbaas was gelukkig coulant."

Alles of niets

De bodem van de spaarpot begint in zicht te raken, vertelt Jansen, maar de Paasdagen hebben een hoop kunnen compenseren. "In de aanloop daarnaartoe hebben we een crowdfunding opgestart. Vervolgens hebben we al onze zakelijke klanten aangeschreven. Omdat zij zagen hoe moeilijk wij het hadden, hebben ze een paar leuke bestellingen geplaatst. Het is niet makkelijk om je kwetsbaar op te stellen, maar we hebben er toch voor gekozen om dat te doen."

Ondanks alle hobbels zit de moed er nog in bij de chocolade-ondernemers. "Het is voor ons alles of niks. Als stichting weigeren we in te krimpen. Het positief blijven is voor ons als ondernemers het enige dat ons op de been houdt." Jansen verwacht, als alles zo doorgaat, dat Chocolate Lovers nog een mooie zomer kan draaien in 2021. "Vorig jaar hebben wij in de zomer ook nog de negenduizend bezoekers kunnen halen, dat is bijna de helft van onze jaarlijkse bezoekers. Het zou fijn zijn als dat dit jaar opnieuw lukt."