Je hebt hard gewerkt aan je ondernemingsplan, een pakkende naam bedacht voor je onderneming, een website gelanceerd en de eerste klanten binnengehaald. Wat er bij beginnende ondernemers volgens experts echter te vaak bij inschiet, is het maken van een plan om zichzelf tegen arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte te beschermen.

Vier op de tien zelfstandig ondernemers heeft geen maatregelen getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden, blijkt uit onderzoek van het CBS in 2019. "Ik merk dat ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet het belangrijkst vinden", reageert KVK-adviseur Henk Herkink. "Ze denken vaak, ik ga eerst de boel opstarten en dan zie ik later wel verder."

Tip 1: Denk niet, ik word toch niet ziek

Het opstellen van een plan om zichzelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid, wordt door ondernemers veelal vooruit geschoven, zegt Herkink. "Ze gokken erop dat ze niet ziek worden. Pas wanneer ze arbeidsongeschikt worden, denken ze na over maatregelen. En dan is het helaas al te laat. "



Voor veel zzp'ers wordt het gevaar pas echt tastbaar wanneer ze in hun eigen omgeving zien wat er mis kan gaan. Herkink: "Dan zien ze dat het toch niet zo'n gek idee is om iets te regelen. Het is misschien hard, maar verdiep je in de verhalen van mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens het ondernemen en daardoor nu geen inkomen meer hebben. Leer van hun ervaringen."

Tip 2: Weet wat de opties zijn

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je het beste beschermd, zegt Herkink. "Maar er zijn ook nog andere opties, zoals het opbouwen van een spaarpot. Je kunt er ook voor kiezen om via branche- of beroepsorganisaties collectief iets af te sluiten, of vrijwillig een verzekering af te sluiten bij het UWV."

“Wanneer je eenmaal ziek bent is er namelijk geen verzekeraar of broodfonds die je zorgkosten nog op zich zal nemen” Henk Herkink, KVK Adviseur



Ondernemers die daar niets voor voelen kunnen deelnemen aan een broodfonds. Herkink. "Alle deelnemers - ook ondernemers - leggen maandelijks geld opzij. Wanneer een van hen ziek wordt, krijgt diegene uit de pot een soort schenking."

Of het nu gaat om het afsluiten van een verzekering of het opzetten van een ander vangnet, denk goed na wat het beste bij je past. "Wanneer je eenmaal ziek bent is er namelijk geen verzekeraar of broodfonds die je zorgkosten nog op zich zal nemen", benadrukt de adviseur.

Tip 3: Breng je risico's in kaart

Onderzoek welke risico's je als ondernemer loopt, luidt het advies van vakbond FNV aan ondernemers. Wanneer je weet wat je risico's zijn, weet je namelijk ook welke maatregelen je kunt treffen om jezelf te beschermen.

"Deze risico's zijn afhankelijk van de situatie waarin de zzp'er zich bevindt", weet Yolanda Aartse, business coach voor zzp'ers. "Een ondernemer is erg snel geraakt in zijn inkomen op het moment dat hij ziek is. Maar het vervelende is ook dat het voor beginnende ondernemers juist het moeilijkste is om deze te kunnen betalen."

Het is daarom goed om advies in te winnen zegt Herkink. "Schakel de hulp in van een verzekeringsagent of een deskundige uit je eigen omgeving. Stel kritische vragen. Wat zijn de consequenties van zo'n verzekering? Wanneer krijg je uitbetaald? Wanneer heb je een verzekering nodig? Op die manier bespaar je geld, door alleen premie te betalen voor wat je nodig hebt."

Ga daarnaast zakelijk met je kosten om, adviseert Herkink. "Wij zeggen altijd: uiteindelijk betaalt je klant het. Tel de kosten van je premie op bij je uurtarief. Van dat geld sluit je de verzekering af."

“Vakbonden en organisaties zoals het Platform Zelfstandig Ondernemers hebben meestal afspraken met verzekeraars, waardoor leden gebruik kunnen maken van kortingen.” Yolanda Aartse, businesscoach voor zzp'ers





Ga ook na uit welke andere manieren je op je premie kunt besparen, tipt Aartse. "Verschillende ziektekostenverzekeraars bieden hiervoor pakketten aan", legt ze uit. "Vakbonden en organisaties zoals het Platform Zelfstandig Ondernemers hebben meestal afspraken met verzekeraars, waardoor leden gebruik kunnen maken van kortingen."

Tip 4: Zorg voor een goede werk-privébalans

Het allerbelangrijkste is het om waar mogelijk ziekte te voorkomen, zegt Aartse. "Het nadeel is dat je als zzp'er de neiging hebt om altijd door te blijven gaan", licht ze toe. "Je moet jezelf dus goed in de gaten houden en zorgen voor een gezonde werk-privébalans. Pak op tijd je rust en reserveer blokken tijd in je agenda waarop je niet kunt worden gestoord."



Zzp'er zijn kan gelukkig ook een voordeel zijn, benadrukt de coach. "Op het moment dat je geen plezier hebt in je werkt en je door blijft ploeteren, ligt een burn-out op de loer", legt ze uit. "Maar als het goed is hebben de meeste zzp'ers werk waar ze gepassioneerd over zijn. Als je op dat punt komt, krijg je energie van je werk in plaats van dat het energie kost. Ook dat is goed voor je gezondheid."