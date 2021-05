Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Frederik Kampman, oprichter van biermerk Lowlander.

Ondernemer: Frederik Kampman

Frederik Kampman Bedrijf: Lowlander Botanical Beers

Lowlander Botanical Beers Leestip: Innocent: hoe je van 100 procent fruit een merk maakt van Richard Reed

Een avond bier slempen in het café: voor velen was het nog nooit zo lang geleden. Volgens Frederik Kampman, Chief Botanical Officer bij Lowlander, zou het in de toekomst wel eens passé kunnen worden. Het nieuwe bier drinken gaat over subtiele smaken en de combinatie met gerechten. Het botanisch gebrouwen bier van Lowlander bevat meer kruiden en minder alcohol.

Waarom heb je het boek van Reed als gouden leestip gekozen?

"Het heeft me geïnspireerd om Lowlander te beginnen. Toen Innocent opkwam, woonde ik zelf nog in het Verenigd Koninkrijk. Ik volgde hen een beetje. Het begon als een klein bedrijf, opgericht door drie vrienden, en is uitgegroeid tot een onderneming van wereldformaat."

"Een van de mooiste anekdotes is dat de oprichters hun baan opzegden na de uitslag van een test op een festival. Bij hun kraam hadden ze twee afvalbakken neergezet. De ene bak was 'ja, doorgaan!', de andere bak was 'nee, doe maar niet'. De verdeling van lege bekers liet overduidelijk zien dat ze voor hun bedrijf moesten kiezen."

“Op de vragenlijst die ik aan klanten meegaf, wilde ik weten of ze vonden dat ik door moest gaan.” Frederik Kempman, Lowlander

Is jouw baan ook gesneuveld door klanten?

"Ja, dat was toen ik met een stal op Haarlem Culinair stond, een culinair festival in Haarlem. Op de vragenlijst die ik aan klanten meegaf, wilde ik weten of ze vonden dat ik door moest gaan. Toen ik op zondag de lijsten bekeek, kon ik geen andere conclusie trekken dan mijn baan opzeggen. Dat heb ik een dag later gedaan. In een weekend ben ik van werknemer in ondernemer veranderd."

Er zijn toch al best veel biermerken op de markt?

"Met Lowlander wil ik mensen op een andere manier naar bier laten kijken. Ik heb jarenlang in brouwerijen gewerkt en in Londen ook in een gindistilleerderij. Bij gin wordt veel meer geïnnoveerd in smaak. Er was een 'botanical room' in de distilleerderij; een ruimte vol kruiden, specerijen, vruchten en planten. Je kon er vlierbloesemextract ruiken en proeven, of sinaasappelschillen, smaken die ook goed in bier te verwerken zijn."

“Als je niet zoveel geld hebt voor marketing, moet je het verhaal achter het product op andere manieren vertellen.” Frederik Kempman, Lowlander

Heb je nog andere lessen van Innocent geleerd?

"Het oog voor detail vond ik inspirerend. Wij hebben dat toegepast op de verpakking. Als je niet zoveel geld hebt voor marketing, moet je het verhaal achter het product op andere manieren vertellen. Op de voorkant van het etiket zetten we illustraties die het karakter van het bier verbeelden. Op de achterkant staat niet alleen de informatie over de ingrediënten en het brouwproces, maar ook de inspiratie die leidde tot het recept."

Op welk bier ben je het meest trots?

"Lastige vraag. Ik denk toch wel op ons 0.00 procent witbier, dat is een volledig alcoholvrij bier. De melkzuurbacterie die erin zit, brengt fermentatieprocessen op gang zonder dat er alcohol vrijkomt. Bovendien gebruiken we voor dit bier reststromen uit de horeca voor het brouwen. De citroen- en sinaasappelextracten maken we van ingezamelde schillen uit restaurants."