De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Horecaondernemer Dick Groeneweg opende zijn tropische feestcafé in Hellevoetsluis een jaar geleden, aan de vooravond van de coronacrisis. Na drie weken feesten kon hij de deuren van feestcafé Overboard alweer sluiten.

"In tegendeel tot wat veel mensen denken, heb ik geen enkele recht op steun van de overheid", aldus Groeneweg. "Als starter kun je geen tegemoetkomingen aanvragen voor bijvoorbeeld de vaste lasten van je onderneming en personeelskosten." Toen hij begin februari 2020 zijn tent opengooide, was hij van plan om vast personeel werven. "Zo ver is het - achteraf gelukkig - niet gekomen. Doordat ik alleen met freelancers werk, heb ik de kosten nog enigszins kunnen drukken."

Groeneweg vindt de steun van de overheid voor starters belabberd. "Ik ben ook een horecazaak, net als mijn collega's hier in de regio. Ik heb al mijn vergunningen op orde, de huurcontracten ondertekend. Het is duidelijk dat ik een horecazaak draai. Starters zouden makkelijker kunnen frauderen als ze aanspraak maken op steun, hoor ik dan op televisie. Ik vind dat een vervelende stempel, alsof je als starter frauduleus bent. Het doet me denken aan de toeslagenaffaire. Eerst zijn het fraudeurs, daarna pas goede mensen."

“Verzekeringen, alarm, het camerasysteem, de energiekosten: daar ontkom je niet aan en dat kun je niet zomaar stopzetten.”

De versoepelingen voor de horeca, daar heeft Groeneweg niet veel aan. "Wij moeten het vooral hebben van de nacht. We gaan het terras wel opengooien, maar daar hebben we maar plek voor een paar tafels. Daarbij ben je ook ontzettend afhankelijk van het weer", legt hij uit. "Maar natuurlijk, alle beetjes helpen."

Groeneweg heeft het afgelopen jaar kosten kunnen drukken door goede afspraken te maken met zijn huurbazen en leveranciers. "Bij een van de twee verhuurders heb ik de huur voor het pand kunnen pauzeren. Verder konden de bestellingen bij de meeste leveranciers stopgezet worden. Dat scheelt natuurlijk enorm." Toch blijven er bepaalde kosten doorlopen. "Verzekeringen, alarm, het camerasysteem, de energiekosten: daar ontkom je niet aan en dat kun je niet zomaar stopzetten. Vooral door de oppervlakte van het café kost het flink wat per maand."

Regioproducten te koop

Om de zomer goed door te komen is Groeneweg een crowdfunding gestart voor zijn tropische café. "Met 7.500 euro kunnen we het redden tot en met september. Rond die tijd verwacht ik weer open te kunnen", denkt hij. "Dan hoor ik van meer horecaondernemers uit mijn omgeving. Wat dat betreft ben ik hoopvol." De crowdfunding loopt daarentegen nog niet als verwacht. "Dat komt denk ik omdat we niet de enigen zijn die middels crowdfunding de gaten proberen te dichten."

De crisis maakt Groeneweg wel creatief. "Van stilzitten word ik ongelukkig. Op een gegeven moment komen de muren op je af. Dus heb ik mezelf de afgelopen maanden de vraag gesteld: wat kan nog wel? Ik had de afgelopen maanden heel wat vierkante meters die onbenut werden gelaten. Daarom ben ik gaan samenwerken met lokale boeren en telers. Ik verkoop nu regioproducten, zoals tulpen en gerookte vis. Ik vind het leuk om op deze manier toch bezig te blijven."

“Ik heb wel vertrouwen in mezelf, maar ben bijvoorbeeld wel bang dat een huurbaas er op enig moment helemaal klaar mee is.”

"Van mezelf ben ik een doorzetter. Daarnaast houd ik ook niet van stilzitten", aldus de horecaondernemer. Toch is hij wel een beetje zenuwachtig voor de toekomst. "Ik heb wel vertrouwen in mezelf, maar ben bijvoorbeeld wel bang dat een huurbaas er op enig moment helemaal klaar mee is. Ik zie steeds meer dat de koek bij anderen ook op begint te raken."

De hartverwarmende reacties van zijn gasten houden Groeneweg op de been. "Dat mensen een flesje alcohol bij hun eten bestellen, terwijl ze dat normaal niet zouden doen, kan ik enorm waarderen. Gisteren schreef iemand me dat hij van zijn laatste geld een bittergarnituur bij ons had besteld. Dat maakt me nederig en vind ik mooi om te horen."