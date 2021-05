Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Vandaag: Sebastiaan van Dam (32), Marijn van Roij (36) en Max van Dam (28) van NORTVI bedachten een duurzame kofferlijn gemaakt van gerecyclede producten.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze reisproducten?

Sebastiaan van Dam: "Voor ons werk moesten we altijd heel veel reizen naar meerdere locaties in Europa. Dan namen we vanzelfsprekend een koffer mee. We merkten dat koffers toch vaak praktische items zijn. De meeste mensen denken er wel aan een leuke outfit aan te trekken, maar niet om een koffer te gebruiken die er ook nog eens leuk uitziet. Een stijlvolle koffer die duurzaam geproduceerd was, bestond ook nog niet. Daarom besloten we alle drie onze baan op te zeggen om ons volledig te focussen op het opzetten van onze eigen duurzame kofferlijn."

“De binnenkant van de koffers is voor 100 procent gemaakt van gerecyclede petflessen en het materiaal van de buitenkant is gerecycled polycarbonaat.” Sebastiaan van Dam, medeoprichter NORTVI

Is dat gelukt?

"Een koffer op zich is natuurlijk niets nieuws, maar de huidige koffermarkt bestaat uit een retailmodel. Wij zagen de mogelijkheid om een koffer te ontwikkelen die volledig voldoet aan onze wensen én direct naar de klant gaat."

"Ook is het gelukt duurzaam te produceren. Onze koffers bestaan zo veel mogelijk uit gerecycled materiaal: de binnenkant is voor 100 procent gemaakt van gerecyclede petflessen en het materiaal van de buitenkant is gerecycled polycarbonaat. Naast een duurzaam merk zien we NORTVI ook echt als een modemerk. Wij zijn de enigen in Nederland die van de koffer een fashion item willen maken."

Hoe verliep de ontwikkeling van het product?

"De ontwikkeling zelf kostte meer dan een jaar. We zijn gaan zitten met een industrieel ontwerper die de mallen ontwierp. Afgelopen zomer konden we het product introduceren, maar dat was helaas ook midden in de coronapandemie. Wel een apart moment om een kofferlijn te lanceren."

Maar toch vonden jullie producten aftrek...

"De start is heel succesvol, al is de huidige reismarkt niet heel groot door de coronapandemie. We hebben meer dan tweeduizend koffers verkocht, maar we wachten nog wel op het moment dat we de advertentiebudgetten kunnen inzetten. Voor nu zijn we heel blij dat we iets gemaakt hebben dat bij klanten in de smaak valt. Naar omstandigheden zijn we dan ook heel tevreden met de verkoop. Die gaat vooral via onze eigen website."

“Voor nu ligt de focus nog op Nederland, maar uiteindelijk willen we een van de grootste Europese reismerken worden.” Sebastiaan van Dam, medeoprichter NORTVI

Wat zijn de toekomstplannen voor NORTVI?

"We gaan in ieder geval door met het ontwikkelen van reisproducten op een verantwoorde manier. Voor nu ligt de focus nog op Nederland, maar uiteindelijk willen we een van de grootste Europese reismerken worden. Volgend jaar willen we uitbreiden naar Scandinavië, Frankrijk en Duitsland én willen we een volledig circulair bedrijf zijn. Daarom zijn we nu gestart met het inzamelen van oude koffers en reistassen, zodat we deze volledig kunnen recyclen en er nieuwe duurzame reisproducten van kunnen maken."