Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Alex Malone, oprichter van Meetings in the Sun, een online platform voor remote werken.

Ondernemer: Alex Malone

Alex Malone Bedrijf: Meetings in the Sun

Meetings in the Sun Leestip: Helweek: 7 dagen die je leven veranderen van Erik Bertrand Larssen

Aanvankelijk leek het aantrekkelijker dan het was, in een Land Cruiser door Australië toeren en tegelijkertijd een bedrijf in de lucht houden. Het duurde dan ook even voordat Alex Malone en haar vriend een werkbaar ritme hadden gevonden. Daarna konden ze genieten van de vrijheid van remote werken, ver weg van het strakke regime van een kantoorbaan.

“De methode van Larssen bleek het beginpunt voor het vinden van mijn eigen ritme.” Alex Malone, oprichter Meetings in the Sun

Voor die reis werkte Malone in de reclamewereld. Ze wilde iets anders, nam ontslag, verkocht haar huis en boekte een ticket naar de andere kant van de wereld. Omdat zoveel mensen wilden weten hoe ze werken combineerde met reizen, richtte ze het platform Meetings in the Sun op.

Waarom heb je dit boek gekozen als gouden leestip?

"Ik experimenteer al jaren met alternatieven voor de traditionele werkdag van negen tot vijf. De methode van Larssen bleek het beginpunt voor het vinden van mijn eigen ritme. Het was een opening om erachter te komen wat voor mij werkt."

Hoe ziet een helweek eruit?

"Je staat een week lang elke ochtend om 5.00 uur 's ochtends op en gaat voor 22.00 uur 's avonds naar bed. Je eet gezond en sport een uur per dag. Elke dag heeft een thema. Maandag gaat bijvoorbeeld over gewoontes, dinsdag over focus en vrijdag over rust. Donderdag haal je de hele nacht door."

Dat klinkt vermoeiend...

"Doordat je zo vroeg opstaat, haal je veel meer uit de dag. Bovendien leer je te werken wanneer je het productiefst bent. Zeker bij creatieve taken is dat belangrijk. Ik schrijf bijvoorbeeld altijd 's ochtends. Na de lunch ben ik minder energiek en heb ik externe dingen nodig om op gang te blijven. Afspraken, zoals dit interview, plan ik zoveel mogelijk in de middag."

“Het ritme van negen tot vijf staat haaks op de flow die nodig is voor creatief werken.” Alex Malone, oprichter Meetings in the Sun

Is dat niet hetzelfde als 'gewoon' je taken over de dag verdelen?

"Het ritme van negen tot vijf staat haaks op de flow die nodig is voor creatief werken. Het zou mij niets verbazen als een deel van de burn-outs te herleiden is tot een rigide ritme waarin mensen tegen hun energiebalans in werken. Het programma van de helweek is ook rigide, maar het helpt om uit je comfortzone te komen."

Sta je nu nog steeds om 5.00 uur op?

"Na het lezen van het boek heb ik dat acht maanden gedaan. Inmiddels zet ik geen wekker meer en sta ik op wanneer ik wakker word. Soms is dat 4.30 uur, soms 5.30 uur of 7.30 uur. Uiteindelijk gaat het niet om vroeg opstaan, maar om het werk- en leefritme te vinden dat bij je past."