Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: tandpastatabletten om kinderen aan het poetsen te krijgen.

Wat: Fairytabs, duurzame tandpastatabletten voor kinderen

Fairytabs, duurzame tandpastatabletten voor kinderen Bedenker: Peter Radix

Peter Radix Hoeveel verkocht: 2.500 starterskits

Hoe ben je op het idee voor Fairytabs gekomen?

"Ik heb een samengesteld gezin met drie jonge kinderen. Tandenpoetsen was altijd een enorme strijd 's ochtends. Dan was de tandpasta niet lekker of weer te pittig, zat de dop er niet goed opgedraaid of vond ik overal klodders tandpasta terug. Ook wist ik dat er vaak nog 20 procent in tandpastatubes zit als ze worden weggegooid, ontzettend zonde. Toen kwam ik tijdens de eerste lockdown op dit idee."

Waarom ging je hier juist midden in de coronacrisis mee aan de slag?

"Hiervoor werkte ik als zelfstandig merkadviseur voor onder meer Talpa en Sony Music. De coronacrisis heeft me een resetmoment opgeleverd. Ik had nog zoveel ideeën liggen waar ik iets mee wilde. En toen ik weer tegen dat gedoe met het tandenpoetsen aanliep, ben ik begonnen alle mogelijke businessideeën op te schrijven en het idee voor Fairytabs uit te werken."

Hoe ging het toen verder?

"Daarna vond ik al snel een investeerder, een oude jeugdvriend die achter Kamernet en datingplatform Lexa zit. Ik vroeg daarnaast ouders mee te denken over het product: over de smaak, het uiterlijk en de prijs. Uiteindelijk hebben twaalfduizend ouders dat gedaan."

“Ik krijg ook berichtjes van ouders met kinderen met autisme of het syndroom van Down om me te bedanken.”

Wat voor product staat er nu?

"In februari hebben we onder meer de starterskit voor kinderen gelanceerd. Daar zit een eigen potje met tandpastatabletten in, een tandenborstel, drinkbeker en stickers. We hebben ook een lied laten maken voor bij het tandenpoetsen door cabaretduo Speelman & Speelman. Ik had nooit gedacht dat ik dit in een jaar kon neerzetten."

Wat vinden de kinderen van je uitvinding?

"Ik merk dat kinderen niet kunnen wachten om het te proberen. Ze hebben iets speciaals voor henzelf en die tabletten hebben iets magisch, ineens ontstaat er schuim in hun mond. Ik krijg ook berichtjes van ouders met kinderen met autisme of het syndroom van Down om me te bedanken. Een moeder schreef: 'Dankjewel dat je weer rust hebt gebracht in ons gezin. Mijn dochter is weer gaan poetsen.' Van tevoren had ik niet zien aankomen dat ik deze groep zou gaan bereiken. Dit soort verhalen doen me nog wel het meest."

“Ik wilde zo graag iets voor mezelf starten. Dat het binnen een jaar is gelukt, maakt me ontzettend trots.”

Hoe is de start van je bedrijf tot nu toe bevallen?

"Het is een mooi avontuur, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik wilde zo graag iets voor mezelf starten. Dat het binnen een jaar is gelukt, maakt me ontzettend trots. Maar dat het zo goed gaat, maakt me tegelijkertijd ook af en toe onzeker. Ik heb tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen, maar kritiek zou ook welkom zijn. Het kan toch niet zijn dat er niets te verbeteren valt?"

Welke plannen liggen er nog op stapel?

"We willen meer smaken introduceren. Daarnaast wil ik afstappen van het gebruik van fluoride. Dat wordt door tandartsen sterk geadviseerd, maar er bestaat ook veel discussie over het effect ervan op de gezondheid. Dit probleem wil ik omzeilen door het natuurlijke bestandsdeel nHAp te gaan gebruiken. En we willen verder uitbreiden in Europa. We hebben Fairytabs net in België gelanceerd. Dit jaar willen we ook nog naar Duitsland."