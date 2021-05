Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Carien van Zorge, medeoprichter van Kaatje Katoen, een bedrijf dat wasbare luiers verkoopt en verhuurt.

Ondernemer: Carien van Zorge

Carien van Zorge Bedrijf: Kaatje Katoen

Kaatje Katoen Leestips: A tissue of lies? Disposable paper and the environment van Women's Environmental Network en Maak ze gek! Hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing van Aartjan van Erkel

Wasbare luiers zijn in opmars. Ze zijn beter voor het milieu en de portemonnee én kinderen zouden er sneller zindelijk van worden. Carien van Zorge van Kaatje Katoen adviseert aanstaande en jonge ouders al drie decennia over de manier waarop ze van wegwerpluiers af kunnen komen.

Eind jaren tachtig ging ze als au pair een jaar naar de Verenigde Staten. Toen ze terugkwam, zette Van Zorge samen met Loes Aalbers een wasbareluierservice op. Ze stelden luierpakketten samen, die ze verkochten en verhuurden. Kaatje Katoen was geboren.

Waarom heb je het boek van Women's Environmental Network gekozen als gouden leestip?

"Het is een rapport van een Britse milieuorganisatie die in 1990 aandacht vroeg voor het enorme gebruik van papier voor wegwerpproducten, waaronder luiers. Er wordt zoveel gemaakt van bomen en we gooien het bijna allemaal weer weg. In die periode kwam het milieubewustzijn op, ik was er aan het eind van de middelbare school al veel mee bezig. Door dit boek viel voor mij het kwartje dat we zo niet konden doorgaan."

Wat heeft het boek van Van Erkel je gebracht?

"Zwangere vrouwen halen hun informatie voornamelijk van internet. Als je ze wil bereiken, moet je investeren in digitale marketing. Daar heeft dit boek ons erg mee geholpen. Kaatje Katoen bestond al toen internet opkwam. We zijn in twintig jaar veranderd van een postorderbedrijf in een webshop."

“Sommige verzoeken om jouw product onder de aandacht te brengen zijn serieus, maar vaak wil iemand gewoon gratis luiers.”

"Een van de belangrijke lessen van het boek is dat je de titels van nieuwsbrieven aantrekkelijk moet maken. Volgens Van Erkel worden veel nieuwsbrieven amper gelezen, omdat de titel te saai is. Die van ons ging toen ook wat minder. De nieuwsbrief die ik vervolgens de titel Poep in het zwembad meegaf, werd de best gelezen ooit."

Wat doen jullie verder aan digitale marketing?

"We zitten op Facebook en Instagram en werken samen met influencers. Bij influencers moet je goed opletten om het kaf van het koren te scheiden. Sommige verzoeken om jouw product onder de aandacht te brengen zijn serieus, maar vaak wil iemand gewoon gratis luiers. Dan kijk je op een socialemedia-account en zijn er maar dertig volgers."

Aan wie zou je deze boeken aanraden?

"Het boek van Van Erkel is interessant voor iedereen met een webshop, en ik denk ook voor ondernemers in bredere zin. Het boek van Women's Environmental Network is inmiddels wel gedateerd, dat heeft een update met nieuwere cijfers nodig. Het heeft mij vooral gesteund in het besef dat duurzaam leven belangrijk is."