Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een plantaardige aanvulling op hondenvoer.

Wat: Van Pom, veganistisch aanvullend hondenvoer

Van Pom, veganistisch aanvullend hondenvoer Bedenker: Priscilla van Ooijen

Priscilla van Ooijen Hoeveel verkocht: bijna duizend cups

Wat is Van Pom precies?

"Een vers bereide plantaardige aanvulling op de reguliere voeding van je hond."

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Mijn eigen hond Pom is allergisch voor rund, maar dat bleek echt bijna overal in te zitten. Als ze het eet, wordt ze er heel ellendig van, zo zielig. Toen ben ik naar een oplossing gaan zoeken. Eerst kwam ik bij verse vleesrollen uit, maar die moet je zelf compleet maken met premixen en groenten. Uiteindelijk ben ik gaan experimenteren en kwam ik op een plantaardige aanvulling. We hebben nu vier verschillende kant-en-klare mixes van verse groenten, fruit en kruiden in het assortiment die je kan geven naast rauw vlees of brokken."

Honden zijn vleeseters. Kunnen ze leven van een plantaardig dieet?

"Ik weet dat er veel discussie over dit onderwerp bestaat, maar ik heb het met experts besproken en ook zij bevestigen dat het aanvullend voeren van groentes op een verantwoorde manier mogelijk is. Er zijn rassen die zich er minder voor lenen, maar bij de gemiddelde huishond kan het prima. Veel mensen geven hun dier rauw vlees te eten, maar dat is tegenwoordig geen compleet voer meer. Andere honden krijgen brokjes, maar vinden die soms niet lekker meer. Jij en je gezin vinden gevarieerd eten toch ook lekker, waarom zou je het een hond, die ook onderdeel is van het gezin, dan niet aanbieden?"

“Omdat honden geen maaltanden hebben om de celwanden van de groenten te malen, worden de meeste ingrediënten gekookt of gestoomd en pureren we alles.”

Hoe ben je tot dit product gekomen?

"In overleg met een hondenvoedingexpert hebben we gekeken wat voor soort voer honden goed kunnen verdragen. Omdat honden geen maaltanden hebben om de celwanden van de groenten te malen, worden de meeste ingrediënten gekookt of gestoomd en pureren we alles. Daarna hebben we getest bij verschillende honden. Mijn eigen hond zat daar ook tussen."

Wat vond zij van het plantaardige eten?

"Pom vindt de mix van zoete aardappel met linzen het lekkerst. Maar eigenlijk vindt ze alles lekker. Het is een Franse bulldog, dus een echte vreetzak."

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

"Verder uitbreiden. Onze producten liggen nu in ongeveer vijftien winkels en zijn online in heel Nederland te verkrijgen. Per 1 mei willen we onze producten ook online te koop aanbieden in België."