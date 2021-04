Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Marnix Geus, oprichter van The Present Movement, een stichting die ondernemers koppelt aan initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen en dak- en thuislozen.

Ondernemer: Marnix Geus

Marnix Geus Bedrijf: The Present Movement

The Present Movement Leestip: The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World van Desmond Tutu, de dalai lama en Douglas Carlton Abrams

Hij doet er nogal luchtig over, een stichting leiden is immers nog steeds een soort ondernemen. Toch is de overstap van Marnix Geus niet zo gangbaar. Vier jaar geleden verkocht hij de aandelen van zijn goedlopende PR Bureau en werd hij aandeelhouder zonder operationele rol van zijn andere pr-bureau Blyde. Nu stimuleert hij ondernemers om bij te dragen aan het verbeteren van de positie van vluchtelingen.

Waarom heb je het boek van vreugde gekozen als gouden leestip?

"Ik word er ontzettend blij van. Het gaat over de weg naar een vreugdevoller leven, gebaseerd op empathie en compassie. Tegen de adviezen van zijn arts in reisde de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu af naar India om de dalai lama te bezoeken. Onder begeleiding van journalist Douglas Abrams spraken ze een week over de vraag hoe je vreugdevol kunt leven, ondanks de tegenslag die bij het leven hoort. Het boek is een weergave van die gesprekken."

Wat heeft je zo geraakt in het boek?

"Allereerst het besef dat dit waarschijnlijk nooit meer gaat gebeuren, deze oude wijze mannen samenbrengen voor een interview. Ten tweede dat we ons moeten richten op het onderwijzen van ethiek, omdat dat leidt tot meer compassie. Juist in delen en geven vinden we ons eigen geluk. Het is geen religieus boek, eerder spiritueel. Het gaat over universele waarden, of je ze nu vanuit een christelijk of een boeddhistische benadering aanvliegt."

“Bij The Present Movement beginnen we elke vergadering met het delen van goed nieuws en nemen we ons voor dingen die goed gaan zo te blijven doen.”

Hoe leef je vreugdevol?

"In het boek komen drie factoren voor langdurig geluk naar voren. De eerste is het vermogen om optimistisch te blijven in tijden van tegenslag, de wereld als het ware door een roze bril te zien. Dat kunnen ondernemers meestal goed, omdat het nodig is om hun zaak van de grond te krijgen. De tweede factor is het vermogen om dankbaar te zijn. Bij The Present Movement beginnen we elke vergadering met het delen van goed nieuws en nemen we ons voor dingen die goed gaan zo te blijven doen. De derde factor is de keuze om vriendelijk en vrijgevig te zijn. Dat is vaak een uitdaging voor ondernemers, omdat ze altijd druk zijn. Toch kun je ervoor kiezen je actief in te zetten voor de maatschappij."

Is dat hetzelfde als sociaal ondernemen?

"Dat denk ik wel. Als maatschappij bewegen we weg van het oude ondernemen, dat puur gericht is op winst maken. Vroeger las ik veel managementboeken over hoe je beter kunt worden in ondernemen. Hoewel het nooit mijn intentie was om de grootste te worden, ben ik toch in dat fuikje gezwommen. Maar groter is lang niet altijd beter. Er zijn zoveel ondernemers die iets kunnen toevoegen. Als ze allemaal een deel van hun tijd en expertise besteden aan mensen die het nodig hebben, maakt dat opgeteld een enorm verschil."