Als startende ondernemer kan je niet wachten om je product of dienst te ontwikkelen. Maar daar is wel geld voor nodig. Gelukkig staan investeerders tegenwoordig te springen om met je in zee te gaan. Tenminste, als je je idee goed aan hen weet te verkopen. Zo pak je dat volgens experts het beste aan.

Volgens econoom, start-upcoach en eigenaar van Startuptoppers Henk Ceha heeft de startende ondernemer het makkelijker dan ooit. "Vroeger was 'starter' nog een vies woord en kon je nergens aankloppen voor geld." Nu kunnen ondernemers kiezen uit legio investeerders die hen willen helpen bij de financiering. Dat is meteen ook een valkuil, zegt Ceha: "Veel ondernemers raken overmoedig. Ze vragen om een grote investering terwijl er nog geen euro is omgezet."

Investeringen ophalen begint bij het gericht benaderen van de juiste investeerder(s). "Ga niet schieten met hagel, maar zoek uit waar welke investeerders op letten en waar ze eerder in geïnvesteerd hebben. Als je je huiswerk heel goed doet, valt al 95 procent af." Richt je vervolgens op die 5 procent die overblijft, tipt de start-upcoach.

Zorg voor een product dat need to have is

Daarna ga je terug naar je product om te kijken hoe je deze groep kan bereiken. "Stel je waardepropositie vast. Welk probleem los je op, ziet de klant dit ook als een probleem, wil hij overstappen naar jouw oplossing en hoeveel moeite kost het de investeerder om jou te helpen?" Zolang je dit niet op orde hebt, gaat niemand met je in zee. "Je product of dienst moet zoveel mogelijk need to have zijn in plaats van nice to have. Dan zijn investeerders eerder geneigd om in te stappen."

“Begin met een minimaal werkbaar product en laat zien dat je plan echt werkt voor de eerste gebruikers.” Henk Ceha, econoom en start-up coach

Als je dit op papier hebt, ben je nog niet klaar. Je moet ook wat kunnen laten zien aan de investeerder. "Begin met een minimaal werkbaar product en laat zien dat je plan echt werkt voor de eerste gebruikers." Dit beginnetje kun je financieren met eigen geld of via familie en vrienden. Via de overheid kun je ook een Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen.

Kom je er na je onderzoek achter dat je plan in de praktijk niet gaat werken? Denk er dan nog eens kritisch over na. Ceha: "Ga altijd op de stoel van de investeerder zitten. Bekijk je onderneming van een afstandje en stel jezelf de vraag: what's in it for them? Dan kun je ook tot de conclusie komen dat je misschien niet verder moet gaan."

Andere wegen naar financiering

Volgens Sep Breukers, fiscalist, ondernemer en auteur van De startersgids voor ondernemers, is een dichtgetimmerd financieel plan onmisbaar bij de zoektocht naar financiering. "Daar zijn templates voor, die raad ik zeker aan. Onderbouw hoe je tot je conclusies bent gekomen en zorg ervoor dat je plan economisch haalbaar is. Als je kan aantonen dat je goed geïnformeerd bent en enthousiast over je idee, kom je heel ver."

Investeerders zijn niet de enige weg naar financiering, weet Breukers. "Een bank vinden die je wil helpen is tegenwoordig erg lastig, maar er zijn ook andere kredietverstrekkers." Zoals Qredits, een onafhankelijke stichting die financieel ondersteund wordt door onder meer het ministerie van Economische Zaken. Bekende banken en verzekeraars helpen de stichting bij de kredietverlening en zijn coachingspartner voor bedrijven. "Deze kredietverstrekker is gefocust op de starter en biedt goede begeleiding en is daarom een goede optie voor de beginnende ondernemer."

“Maak wel goede afspraken met degenen die investeren via crowdfunding. Dit kan een hoop frustratie voorkomen.” Sep Breukers, fiscalist en auteur

Start-ups in de techsector kunnen vaak gebruikmaken van overheidskredieten, regionale fondsen en verschillende innovatieprogramma's. "Als je in een andere sector zit, kan crowdfunding ook nog een optie zijn. Het gaat vaak om kleine investeringen, daarvoor kun je ook vrienden en familie uitnodigen. Maar maak dan wel goede afspraken met degenen die investeren via crowdfunding. Dit kan een hoop frustratie voorkomen."

Let er ook op dat het bij crowdfunding om leningen gaat, zegt start-upcoach Ceha. Die moet je wel kunnen terugbetalen. "Maar als je helemaal op nul begint en het bedrag dat je vraagt niet heel hoog is, is crowdfunding wel een goede manier."