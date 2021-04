Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Ron Simpson, medeoprichter van horecabedrijf The Avocado Show.

Ondernemer: Ron Simpson

Ron Simpson Bedrijf: The Avocado Show

The Avocado Show Leestip: Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't van Jim Collins

Je moet er maar opkomen, een restaurant bouwen rond maar één ingrediënt. Ron Simpson en Julien Zaal deden het gewoon. Bij The Avocado Show in Amsterdam kun je 's ochtends, 's middags en 's avonds iets met avocado eten. Sinds de eerste vestiging in 2017 openging, loopt het storm.

Meer nog dan een restaurant is The Avocado Show een merk, met bijbehorende merchandise (tassen, T-shirts, hoody's en een koffietafelboek). Afgelopen jaar konden trouwe fans zelfs legpuzzels van hun favoriete vrucht kopen. Ondanks de grimmige vooruitzichten voor de horeca in coronatijd, besloten Simpson en Zaal uit te breiden met negentien vestigingen over de hele wereld.

Waarom heb je het boek van Collins als gouden leestip gekozen?

"Het boek zit een beetje in mijn allergiezone en juist daarom heb ik er veel van geleerd. Ik ben een gevoelsmens, creatief en altijd bezig met nieuwe concepten. Het boek gaat over de details van bedrijfsvoering, waar ik weinig mee heb."

"Het is een verslag van een onderzoeksproject in de VS waarin zo'n vijftienhonderd goedlopende bedrijven in kaart zijn gebracht. De onderzoekers wilden weten welke bedrijven van 'goed' naar 'geweldig' gingen en hoe dat kwam. Succes is niet te herleiden tot één ding, een CEO of specifieke managementstijl. Het is een optelsom van een heleboel kleine dingen."

“Het is een misverstand dat één goede CEO een bedrijf uit het slop kan halen.”

Welk van die kleine dingen is jou het meest bijgebleven?

"Het advies om de juiste mensen aan en ván boord te krijgen. Als je gemotiveerde mensen aan je bindt, maakt het niet uit op welke plek in het bedrijf ze binnenkomen of naartoe doorstromen. Het is een misverstand dat één goede CEO een bedrijf uit het slop kan halen. De mensen die hij of zij aanstuurt, zijn veel belangrijker, in positieve en negatieve zin. Je moet ook de mensen durven ontslaan die niet bijdragen aan het succes."

Hoe heb je die les toegepast in jouw bedrijf?

"Ik neem mensen aan op basis van hun enthousiasme en motivatie en kijk veel minder naar hun papieren. Een van de afwassers is opgeklommen tot chef door steeds in te vallen als koks niet konden. Een van de chefs is opgeleid tot elektricien en heeft vorig jaar geholpen met de verbouwing van de zaak. We hebben een marketeer die nu manager is en een grafisch ontwerper die op creatief niveau meedenkt over de koers van het bedrijf."

Wat zou je anders doen dan de auteur van het boek?

"Het advies is om eerst de juiste mensen aan boord te krijgen en dan het plan of het doel te bepalen. Creativiteit werkt heel anders. Ik heb eerst een concept nodig, waar ik vervolgens de juiste mensen bij ga zoeken."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan iedereen die graag wil groeien in business en gelooft in een wonderaanpak. Het boek laat duidelijk zien dat er niet één ding is dat werkt, maar juist het samenspel van factoren."