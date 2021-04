Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Vandaag: Immer, een boekenapp die de 'slapende' lezer weer aan het lezen krijgt.

Wat: Een leesapp die boeken lezen op je telefoon of tablet aantrekkelijker en makkelijker moet maken

Een leesapp die boeken lezen op je telefoon of tablet aantrekkelijker en makkelijker moet maken Bedenkers: Niels 't Hooft en Lennart de Meij

Niels 't Hooft en Lennart de Meij Hoe vaak gedownload? Ongeveer dertienduizend keer

Hoe ben je op het idee gekomen?

't Hooft: "Het idee voor Immer kreeg ik zo'n acht jaar geleden. Naast ondernemer ben ik ook schrijver en ik begon me af te vragen waarom e-books niet goed verkocht worden. Vijftien jaar geleden dacht iedereen dat het papieren boek erdoor zou worden weggevaagd. Maar de verkoop van e-books is op een paar procent van de boekenmarkt blijven steken."

Welke verklaring vond je daarvoor?

"Een e-reader bestaat uit beperkte technologie waardoor het boek heel 'plat' wordt gepresenteerd. Telefoon en tablets kunnen veel meer, en daar kun je ook e-books op lezen. Vanuit dat idee ben ik gaan pielen, prototypes gaan maken."

En toen was daar ineens een app.

"Dat was een lange weg, hoor. Het ging met vallen en opstaan. Ik ben eerst gesprekken gaan voeren met wetenschappers, uitgeverijen en lezers. Toen kwam ik erachter dat veel mensen wel van lezen houden, maar daar vaak geen tijd voor hebben. Met deze informatie kreeg de app kreeg steeds meer vorm. Sinds een jaar werk ik samen met Lennart de Meij fulltime aan de ontwikkeling."

Kun je uitleggen hoe Immer werkt?

"Door een boek in stukken op te delen en passende achtergrondkleuren en -muziek te gebruiken, wordt lezen vanaf een telefoon of tablet een stuk aantrekkelijker. Daarnaast maken we het een stuk makkelijker: je pakt je smartphone uit je broekzak en begint te lezen. Maar er is nog veel meer wat we willen gaan doen met de app."

“We willen de app als een soort fitnesstracker laten fungeren. Dan houd je bij hoeveel je leest en krijg je dagelijks meldingen.” Niels 't Hooft, bedenker app Immer

Zoals?

"We willen de app bijvoorbeeld als een soort fitnesstracker laten fungeren. Dan houd je bij hoeveel je leest en krijg je dagelijks meldingen. De kleuren en geluiden kunnen ook nog beter worden afgesteld op het genre, zodat je je echt van de wereld kunt afsluiten. We willen het ook mogelijk gaan maken om leeservaringen in een soort leesclubs te delen."

Voor wie is de app bedoeld?

"We willen met Immer de slapende lezer bereiken. Mensen die het leuk vinden om te lezen, maar daar geen tijd voor kunnen vinden. De groep niet-lezers, waar veel jongeren onder vallen, is veel moeilijker te overtuigen. Deze groep vindt lezen waarschijnlijk wel leuk, maar is nog niet zo ver. Hopelijk kunnen we hen, als de app over een paar jaar nog beter is, ook bereiken."

Wat hoop je dat de toekomst nog meer gaat brengen?

"We hebben laatst een innovatieprijs met een prijzenpot van 50.000 euro in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag gaan we gebruiken om verder te gaan waar we mee bezig zijn. We kunnen nog zoveel meer met dit idee. Ik zie de prijs als erkenning. Ik ben al jaren serieus bezig met onderzoek doen, de start-up bestaat al twee jaar. Niet iedereen begreep waar we al die tijd mee bezig waren. Het is geweldig dat anderen het nu ook snappen en het een goed idee vinden."