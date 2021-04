Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In de gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Ilse Schoormans, die het online platform Thuisleefgids oprichtte.

Ondernemer: Ilse Schoormans

Ilse Schoormans Bedrijf: Thuisleefgids

Thuisleefgids Leestips: Scaling up van Verne Harnish en Bouw een succesvolle online marktplaats van Wout Withagen en Joost Gielen

We worden allemaal ouder en willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is lang niet altijd even makkelijk, weet toegepast gerontoloog Ilse Schoormans. Ze werkte jaren als verpleegkundige in het ziekenhuis en zag zorgverleners, mantelzorgers en ouderen worstelen met de keuze en aanschaf van hulpmiddelen en diensten.

Op het online platform Thuisleefgids is informatie over alle mogelijke hulpmiddelen en diensten te vinden, van bad- of douchehandgrepen tot hangers of horloges voor val- en dwaalpreventie. Er is veel ruimte voor klantbeoordelingen en geen enkele aanbieder wordt bevoordeeld. Thuisleefgids krijgt voor elk verkocht product dezelfde commissie.

Waarom heb je het boek van Verne Harnish gekozen als gouden leestip?

"Het helpt bij het stroomlijnen van de taken. Dat is cruciaal in een snelgroeiend bedrijf. Ik heb dit boek aan alle leden van het managementteam gegeven en we werken er nu zo'n driekwart jaar mee. We vergaderen volgens de richtlijnen in het boek en werken met zogenoemde rocks en kpi's (key performance indicators). Rocks zijn interne projecten waar teams voor verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld 5 procent groei in de conversie via MailChimp. Kpi's zijn de taken die daar per medewerker bij horen. Zo weet iedereen wat er in een bepaalde periode van hem of haar wordt verwacht."

En wat heeft het boek van Wout Withagen en Joost Gielen je gebracht?

"Dat boek is echt onze bijbel. Het gaat om het succesvol maken van een online marktplaats. Elke marktplaats moet goed zijn voor de gebruikers, de aanbieders en het platform zelf. Als een van die belangen ondersneeuwt, werkt het op termijn niet (meer). Wout Withagen helpt ons in zijn boek bij de uitvoer van ideeën en technieken."

Hoe kun je een online marktplaats succesvol maken?

"Je moet veel onderzoek en marketingexperimenten doen en steeds weer aannames valideren. Voordat je advertenties inzet, is het handig om te weten op welke plekken of sociale media ze het meest opbrengen. Dat kun je continu testen, net als de effectiviteit van SEO, het gebruiken van woorden en teksten om internetverkeer mee te genereren."

Dat klinkt best ingewikkeld.

"Daarom hebben we de hulp van Wout Withagen ingeroepen. Tegelijkertijd geeft deze methode ook veel houvast, net als die van Verne Harnish. Als je taken in kleine en behapbare brokken opdeelt en uitsmeert over een langere tijd, houd je overzicht."

Aan wie zou je deze boeken aanraden?

"Het boek van Verne Harnish zou ik aan alle ondernemers aanraden, of ze nu aan het opschalen zijn of niet. Het is een praktisch boek met veel opdrachten en handvatten om mee aan de slag te gaan. Het boek van Withagen en Gielen is handig voor alle ondernemers met een webshop of digitale dienst. Online handel en dienstverlening beweegt steeds meer in de richting van marktplaatsen. Dat is de toekomst."