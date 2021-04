Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Vandaag: Soilmates, een start-up die Nederland aan het koken wil krijgen met avocado-olie.

Het eerste product van Soilmates is Healthy Oil, gezonde bakolie van afgedankte avocado's Bedenkers: Jasmijn Rijcken, Dave le Roux en Sander Breedveld

Jasmijn Rijcken, Dave le Roux en Sander Breedveld Hoeveel verkocht? 3.000 stuks

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze kookolie?

Le Roux: "Ik kom uit Zuid-Afrika, heb jaren in Londen gewerkt en ben daarna in Kenia gaan werken, waar mijn familie al vier generaties lang avocado's teelt. Ik ben naar Nederland gekomen om de Europese avocadomarkt te onderzoeken. Ik kwam erachter dat van de 12 miljoen kilo avocado's die wekelijks aan Europa worden geleverd, er 2,5 miljoen kilo wordt weggegooid. Dat probleem wilde ik tackelen."

En dat is gelukt?

Breedveld: "Dave en ik kenden elkaar al. Met zijn avocadokennis en mijn ervaring met start-ups in de markt zetten, hebben we onderzocht wat je nog meer kunt met avocado's. Avocado-olie bestond al, maar werd nog niet als kookolie gebruikt. Veel mensen koken met olijfolie, die niet tegen hoge temperaturen kan. Boven de 160 graden verliest olijfolie van goede kwaliteit haar voedingswaarde. Dat kan veel gezonder. Healthy Oil kan tot 270 graden worden verwarmd en behoudt zelfs bij het hoogste vuur haar omega's en antioxidanten. Daarnaast is het ook nog eens onverzadigd vet."

Rijcken: "Ik ben aangehaakt met mijn marketingkennis. We ontdekten dat het nog niet algemeen bekend was dat je zo goed met avocado-olie kunt koken en dat het zo gezond is. In dat gat zijn wij gesprongen. En als je de olie met lelijke avocado's maakt, houd je het ook nog eens betaalbaar."

Hoe hebben jullie de productie aangepakt?

Le Roux: "Al drie weken na de start werden we benaderd door mensen uit de keten. Avocadotelers herkenden het probleem dat er veel avocado's weg worden gegooid. Zo is een grote Zuid-Afrikaanse teler met een vestiging in Rotterdam onze eerste partner geworden. Zij zijn hun avocado's voor ons gaan categoriseren."

“Ons doel is om straks via de grote supermarkten batches van 50.000 stuks te verkopen.” Dave le Roux, Soilmates

Breedveld: "We moesten natuurlijk ook iemand zien te vinden die de olie wilde produceren. Uiteindelijk zijn we bij een Spaanse olijfoliemaker terechtgekomen. Daar kan met kleine aanpassingen ook avocado-olie gemaakt worden in de maanden dat er geen olijfolie wordt geproduceerd."

Hoeveel flessen zijn er inmiddels verkocht?

Le Roux: "We zijn nu, drie weken na lancering, voor de helft door onze testbatch van zesduizend stuks heen. Die zijn allemaal via Picnic en onze online shop verkocht. Ons doel is om straks via de grote supermarkten batches van 50.000 stuks te verkopen."

Wat zijn de toekomstplannen?

Le Roux: "Halverwege dit jaar willen we uitbreiden naar andere Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Scandinavië."

Rijcken: "Als we bij een substantiële groep het dagelijks eten kunnen veranderen, dan is dat al heel mooi. En dit is het goede moment, we zijn meer dan ooit bezig met gezonder leven. We koken ook meer sinds de crisis en de supermarktomzetten zijn gigantisch."

Breedveld: "Ondertussen zijn we ook met Maastricht University aan het onderzoeken of we meer dagelijkse producten uit de keuken gezonder en duurzamer kunnen maken."