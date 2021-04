De coronacrisis lijkt geen rem te hebben gezet op de ondernemingsdrift van Nederland. In het laatste half jaar van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden starters hun eerste maanden? Deze week vragen we het aan Chantal Vrouwenvelder, zelfstandig coach en trainer.

Wie: Chantal Vrouwenvelder (39)

Chantal Vrouwenvelder (39) Bedrijf: De Klare Coaching en Training

De Klare Coaching en Training Gestart: januari 2020

Waarom ben je een eigen bedrijf begonnen?

"Ik werkte eerst in loondienst. Voor ik mijn bedrijf startte, gaf ik leiderschapstrainingen op locatie. Met de deelnemers zat ik dan drie dagen in een hotel ergens in Nederland. Heel leuk werk, maar ik was wel veel van huis en zo miste ik ook mooie momenten met mijn gezin. Bovendien gaf ik vaak dezelfde soort trainingen. Het doel van die trainingen is om mensen te laten groeien, maar zelf merkte ik op een gegeven moment dat ik stilstond in mijn eigen ontwikkeling. Ik was toe aan wat nieuws en wilde altijd al voor mezelf beginnen."

Hoe heb je de overstap aangepakt?

"Ik vond het spannend om mijn eigen bedrijf te starten. Er zit immers wel een financieel risico aan vast. In eerste instantie werkte ik aan mijn bedrijf naast mijn baan als leiderschapstrainer. Twee maanden geleden heb ik die functie opgezegd en heb ik een baan in loondienst aangenomen voor twee dagen in de week, als docent toegepaste psychologie aan de hogeschool. Ik vind het leuk om les te geven, en dit geeft nog wat meer zekerheid in deze tijd."

Wat bevalt je het meest aan ondernemen?

"Dat ik vrij ben om mijn eigen tijd in te delen. Ook kan ik zo creatiever zijn. Naast het werk zelf houd ik me bezig met hoe mijn website eruitziet en ontwikkel ik mijn eigen trainingen. Als leiderschapstrainer deed ik veel hetzelfde, want mensen komen voor een bepaalde training en die staat vast. Maar nu kan ik mijn stijl aanpassen aan de persoon of organisatie die ik begeleid."

“Met een beetje googelen en de website van de Belastingdienst kom je ook een heel eind.” Chantal Vrouwenvelder

Wat vind je lastig?

"Heel eerlijk: de administratie is niet mijn favoriete ding. Ik moet daar echt voor gaan zitten, maar ik doe liever wat anders. Tegelijkertijd vind ik het ook iets wat ik zelf moet kunnen en waar ik niet te veel geld aan moet uitgeven door het werk uit te besteden. Gelukkig houdt mijn zus zich voor haar werk bezig met belastingen en heeft zij me geholpen een goede basisadministratie op te zetten in Excel. En met een beetje googelen en de website van de Belastingdienst kom je ook een heel eind."

Hoe zie je de toekomst voor je?

"Ik heb nog geen concrete plannen. Ik vermoed dat het nog wel wat tijd gaat kosten voor ik mijn bedrijf zo groot is als ik zou willen. Ik zou in de toekomst nog wel een boek willen schrijven en een training of retraite opzetten waarin alles samenkomt wat ik te bieden heb. Voor nu vind ik het al heel tof dat mensen me weten te vinden om wie ik ben en wat ik kan, en dat ik daarmee van betekenis kan zijn."