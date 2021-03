Een bedrijf beginnen is niet alleen iets voor ambitieuze jonge mensen. Het aantal Nederlandse ondernemers van 55 jaar en ouder groeit. Succesvol worden met een (online) bedrijf kan prima op latere leeftijd, weten onlineondernemer Anne Raaymakers en ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel (KVK) Angèle Magré-de Monyé.

In 2016 bleek uit een wereldwijd onderzoek dat steeds meer vijftigplussers het zelfstandig ondernemerschap als een goede vervolgstap zien. Hoewel het meer iets voor de jongere generatie lijkt, proberen ook steeds meer ouderen een online bedrijf op te bouwen, ziet de 59-jarige Raaymakers.

Ruim elf jaar geleden begon ze zelf een online onderneming. Hoewel dit niet haar eerste bedrijf is, was het voor Raaymakers erg spannend om iets nieuws op te zetten. "Ik wist niets van online en heb alles moeten leren toen ik mijn bedrijf Fanfactor begon. Gelukkig kon mijn zoon me helpen, hij had toen al veel kennis van internet."

Inmiddels heeft ze van Fanfactor een succesvol bedrijf weten te maken. De kennis en ervaring die Raaymakers door de jaren heen opdeed, deelt ze nu via online cursussen met anderen. "Ik wil graag een rolmodel zijn voor andere oudere ondernemers. Vooral veel oudere vrouwen weten me te vinden. Ik heb zelfs een klant van zeventig jaar."

Klanten komen niet vanzelf aanwaaien

Onder oudere ondernemers zit nog veel onkunde, ziet Raaymakers. "Iedereen kan een bedrijf starten, maar veel mensen denken dat de klanten vanzelf komen als ze ergens goed in zijn. Dat is niet zo in de wereld van nu. Om klanten te werven moet je een goed sales- en marketingplan hebben. Dat vinden ze vaak moeilijk."

Dit herkent Magré-de Monyé. "Je bent niet automatisch ondernemer als je voor jezelf begint. Je moet ondernemend zijn, kansen zien, lef hebben."

Magré-de Monyé ziet dat de jongere ondernemer dit wat beter doorheeft, ook omdat ze in hun omgeving een goed voorbeeld vinden. "Ze hebben misschien ouders en vrienden die zzp'er zijn. Daarnaast krijgen ze op school al vroeg les over ondernemerschap. Dat was vroeger niet het geval."

“Ik heb veel dingen fout gedaan. Maar daardoor vind je ook snel de moed om jezelf weer opnieuw uit te vinden.” Anne Raaymakers, onlineondernemer

Op latere leeftijd een eigen bedrijf beginnen heeft ook voordelen, ziet Magré-de Monyé. "De oudere ondernemer heeft de administratie vaak beter op orde en schrikt niet zo van brieven van de Belastingdienst." Ook ligt er wat minder druk om het bedrijf hard te laten groeien. "De jonge ondernemer wil vaak snel groeien om het bedrijf vervolgens te kunnen verkopen. Als je wat ouder bent, doe je het meestal omdat je het leuk vindt."

Ouder zijn betekent ook dat je meer jaren hebt gehad om fouten te maken. Daar kan Raaymakers over meepraten: "Ik heb veel dingen fout gedaan. Maar daardoor vind je ook snel de moed om jezelf weer opnieuw uit te vinden. Geld verliezen vind ik nu ook minder eng, net als investeringen doen. Er is genoeg kapitaal."

Mocht je de stap vanwege het financiële risico toch niet durven wagen, dan kun je ook je baan nog aanhouden. Magré-de Monyé: "Dat is prima. Het geeft je financiële zekerheid."

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wordt lastiger

Helaas heb je op latere leeftijd niet altijd de luxe om het daarna weer opnieuw te proberen. "Bedenk ook: als je boven de 55 bent, wordt het lastiger om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten omdat de premies hoger zijn. En je bouwt natuurlijk ook geen pensioen meer op."

Maak de keuze pas als je het echt zeker weet, adviseert Magré-de Monyé. Dat geldt voor iedere ondernemer. "Ondernemen moet geen moeten zijn, maar iets dat je echt wil. Dan haal je er ontzettend veel voldoening uit." Als je een gat in de markt ziet, ga er dan voor, raadt Raaymakers aan. "Begin met kleine stapjes. Je hoeft niet meteen een ton per jaar te verdienen."