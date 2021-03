Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Valerie Bos, medeoprichter van Knakwortel.

Ondernemer: Valerie Bos

Valerie Bos Bedrijf: Knakwortel

Knakwortel Leestip: De avonturen van Alexander von Humboldt van Andrea Wulf

Het klinkt als een grap, een vegetariër die geen groenten lust. Voor Valerie Bos was het de harde werkelijkheid. Samen met haar vriend Koen Kaljee bedacht ze Knakwortel, het vegetarische alternatief voor de knakworst. "Of je wortel lust", is de slogan.

Knakwortel had een vliegende start. Na een seizoen in een foodtruck op festivals te hebben gestaan, wonnen Bos en Kaljee in 2018 een door Albert Heijn uitgeschreven wedstrijd voor innovatieve voedingsmiddelen. Knakwortel lag zelfs een tijdje bij de grootgrutter in de schappen.

Inmiddels zijn er gesprekken over de overname door een 'groot groentebedrijf', Bos wil nog geen namen noemen. "Zo kunnen Koen en ik verder met onze andere bedrijven en krijgt Knakwortel de kans uit te groeien tot het succes dat het verdient te zijn."

Waarom heb je het boek van Andrea Wulf gouden leestip gekozen?

"Er zijn heel veel boeken geschreven over ondernemerschap, maar ik vind het veel leuker om te lezen over ondernemende mensen. Alexander von Humboldt was een natuurreiziger in de achttiende eeuw, die Darwin inspireerde. Hij zag verbanden in de natuur en ontdekte het bestaan van ecosystemen. Alles hangt met alles samen en staat met elkaar in verbinding. Mensen denken vaak in termen van concurrentie en schaarste, terwijl de natuur juist uitgaat van overvloed en verbinding."

“Von Humboldt schreef al in 1800 wat er mis was met de aarde, hij zag dat menselijk handelen de natuur vernielde.”

Hoe werkt die les door in jullie bedrijf?

"Zonder een gezonde aarde kunnen we onszelf niet voeden. Von Humboldt schreef al in 1800 wat er mis was met de aarde, hij zag dat menselijk handelen de natuur vernielde. Dat geeft een gevoel van urgentie, we moeten nu echt iets doen. Tegelijkertijd kun je die kar niet in je eentje trekken. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken. Bij foodstart-ups leeft een sterk gevoel van saamhorigheid, ze streven samen naar een hoger doel."

Knakwortel gaat de wereld redden?

"Knakwortel is onderdeel van de bredere beweging om het voedsellandschap te veranderen, waaronder de overgang van dierlijke naar plantaardige producten. Een product is op zichzelf niet gezond of ongezond, dat hangt af van je leefstijl. Als je een gezonde leefstijl hebt, maakt een broodje kroket eens in de zoveel tijd niet uit. Knakwortel is gemarineerd met kruiden en er zit zout in. Ik zou niet alleen maar Knakwortels eten voor mijn dagelijkse portie groente."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Aan alle politici, bestuurders en parlementsleden. We weten al zo lang dat we op een onhoudbare manier met de aarde omgaan en toch gebeurt er niets. Dit probleem is groter dan links of rechts. We moeten samenwerken omdat we de aarde nodig hebben."