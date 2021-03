De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Melvin Obbink (23) maakt zich grote zorgen om zijn Amersfoortse speelgoedzaak Top1Toys Emiclaer.

Op zijn vijftiende kreeg de jongensdroom van Obbink voorzichtig vorm. Voor zijn opleiding mocht hij vier dagen werkervaring opdoen in een speelgoedwinkel. "Zo ben ik verder doorgegroeid. Eerst een stapje omhoog als bedrijfsleider, tot ik vorig jaar april de kans aangeboden kreeg om voor mezelf te beginnen: ik kon het Top1Toys-filiaal in Amersfoort samen met een oud-collega overnemen. Hij was bereid in mij te investeren."

Vorig jaar augustus zette Obbink zijn handtekening gezet en werd hij officieel franchisenemer van Top1Toys. "Ik zag het niet als een risico om een speelgoedzaak in de crisis over te nemen. Sterker nog, in die maanden deden we heel goede zaken. Tijdens de eerste lockdown werden er veel puzzels, spellen en educatieve producten verkocht."

“De eerste weken dat ik eigenaar was, bestonden vooral uit een flinke verbouwing. Ik ging ervan uit dat ik dat er weer uit zou krijgen.” Melvin Obbink, winkeleigenaar

In september investeerde Obbink vol goede moed verder in zijn zaak. "De eerste weken dat ik eigenaar was, bestonden vooral uit een flinke verbouwing. Ik ging ervan uit dat ik dat er weer uit zou krijgen", aldus de ondernemer. In het laatste kwartaal van 2020 verliep het allemaal nog volgens plan.

"Zelfs met Sinterklaas hebben we nog goed gedraaid. Iedereen was positief. Toen moesten we aanvankelijk drie weken sluiten. Dat vond ik nog te overzien. Ik zocht naar oplossingen en sloot me bijvoorbeeld aan bij bol.com. Daar viel nog wel iets aan te verdienen."

Die drie weken werden uiteindelijk ruim drie maanden. Van de kleine versoepelingen voor winkeliers wordt Obbink niet erg warm. "Ik doe wel aan winkelen op afspraak, maar ik ben er geen voorstander van. Ik merk dat klanten erg opgejaagd zijn. Ze voelen zich ook genoodzaakt iets te kopen. Dat geeft zowel mij als de klant een heel ongemakkelijk gevoel", beschrijft hij. "De bedoeling van winkelen is juist dat je even tijd kunt nemen. Kinderen moeten toch even kunnen kijken wat ze willen hebben."

Na juni 2020 begonnen, dus geen recht op tegemoetkomingen

Het vaste personeel van Obbink wordt gewoon doorbetaald, uit eigen zak weliswaar. "Sommige medewerkers werken al dertig jaar in deze speelgoedzaak, nog voor ik eigenaar werd. Ik heb hen wel gevraagd een aantal weken vakantie op te nemen. Dat zijn ze niet verplicht, maar dat scheelt wel. Een medewerker zei: liever samen ten onder dan dat je alleen gaat. Dat vond ik heel fijn om te horen."

"Omdat ik mijn bedrijf na juni 2020 ben gestart, heb ik geen enkel recht op tegemoetkomingen", vervolgt de Top1Toys-eigenaar. Oneerlijk, vindt hij. "Ik heb toch dezelfde kosten als andere ondernemers. Voor mijn gevoel wordt dat verborgen. Ze roepen: iedereen wordt gesteund. Mijn klanten denken daardoor ook dat ik het wel red. Terwijl ik helemaal geen steun krijg."

Vanuit Top1Toys ervaart hij wel veel steun "Dankzij hen kan ik voorraden kopen en later betalen. Maar het blijft vervelend, want de schulden stapelen zich alsnog op."

“Mijn hart ligt in deze zaak. Ik laat mijn droom niet zomaar in duigen vallen.” Melvin Obbink, winkeleigenaar

Het wordt financieel steeds krapper voor de eigenaar. "Daarom ben ik een crowdfundingactie gestart. Het voelt heel dubbel. Ik ben daar totaal niet van", legt hij uit. "Voor mij is het dit jaar financieel wel klaar. Ik ben blij als ik aan het eind van het jaar nul heb gedraaid. Dan hebben we het nog niet eens over het maken van winst." Obbink heeft nog geen seconde overwogen om de stekker eruit te trekken. "Mijn hart ligt in deze zaak. Ik laat mijn droom niet zomaar in duigen vallen."

Terugkijkend had hij de verbouwing misschien achterwege gelaten. "Ik heb vorig jaar rekening gehouden met een scenario waarbij we opnieuw dicht zouden moeten. Maar dat we zo lang zouden moeten sluiten, dat zag ik niet aankomen", vertelt hij. "Met de kennis van nu had ik er beter voor kunnen zorgen dat ik mijn handtekening voor juni 2020 had gezet. Dan had ik namelijk wel recht gehad op steun. Voor nu kan ik alleen maar hopen dat we zo snel mogelijk weer de deuren mogen openen."