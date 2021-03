Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Vandaag: Florian Fermin (26) en Stefan Wateler (26) van Cupplement bedachten capsules met koffie en supplementen in één voor extra energie.

Wat: Cupplement, koffiecapsules met MCT-olie en vitamines

Bedenkers: Florian Fermin en Stefan Wateler

Hoeveel verkocht? Bijna 19.000 capsules sinds de start van het bedrijf dit jaar

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor capsules met koffie en vitamines?

Florian Fermin: "Tijdens onze studie studeerden we vaak samen. We begonnen altijd te laat met leren, vaak pas de dag van tevoren. Dan zaten we de hele dag in de bibliotheek te blokken. Daar werd dan veel koffie en Red Bull bij gedronken om energie en focus te houden. Maar door de grote hoeveelheden cafeïne kregen we last van hartkloppingen en werden we heel onrustig. Dat zagen we ook veel bij andere studenten gebeuren. We begonnen ons af te vragen of er geen gezonder alternatief was om heel de dag energiek te blijven."

Welk gat in de markt vonden jullie?

"We ontdekten bulletproof coffee, koffie met MCT-olie, bedacht en populair gemaakt door de Amerikaanse zakenman Dave Asprey. MCT-olie is een belangrijk bestanddeel van kokosolie, dat energie geeft en ervoor zorgt dat je scherper wordt. In Amerika is het al jaren populair, maar hier bestond het nog niet als kant-en-klaarproduct. Wij vroegen ons af of dat mogelijk was om het in capsules te maken. Veel ideeën die je hebt komen niet van de grond of zijn al bedacht. Maar omdat dit nog uniek was, hebben we doorgezet."

“We zijn nu bijna door onze eerste voorraad van 19.000 capsules heen. En dat terwijl we nog maar twee maanden bestaan en allebei net zijn afgestudeerd.” Florian Fermin, Cupplement

Na hoeveel tijd lag het product er?

"We hebben anderhalf jaar vooronderzoek gedaan voor we echt aan de slag konden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo hadden we probleem met de doorloop van de koffie en hebben we veel geëxperimenteerd met de samenstelling. Ik denk dat we wel 600 cupjes met de hand hebben gevuld. Uiteindelijk hebben we de juiste formule gevonden én een koffieproducent die het voor ons kon maken."

Hoe ziet die formule eruit?

"Het is dus koffie met MCT-olie, maar we wilden ook graag vitamines toevoegen. Daarom zit er ook B1, B2 en B12 in. Veel Nederlanders hebben hier een tekort aan. Deze vitamines geven je metabolisme een zetje waardoor je eten beter wordt omgezet in energie en je je energieker voelt. Normale koffie werkt na een tijdje niet meer en dan krijg je een energiedip. Met deze supplementen voorkom je een dip en krijg je niet direct behoefte aan een tweede kopje."

Hoe gaat het inmiddels met de verkoop?

"Sneller dan we hadden gedacht. We zijn nu bijna door onze eerste voorraad van negentienduizend capsules heen. En dat terwijl we nog maar twee maanden bestaan en allebei net zijn afgestudeerd. Omdat we allebei nog een bijbaan hebben, doen we het rustig aan met het bedrijf. We zijn nu bezig met een tweede product. Dat is een donkere blend, want de koffie mocht wel wat bitterder."