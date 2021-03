Als je net je eigen onderneming bent begonnen, komt er veel op je af. Binnenkort is het ook nog eens tijd om de belastingaangifte in te vullen. Best ingewikkeld, als je dat voor de eerste keer moet doen. Met deze vijf tips van fiscaal jurist Fred Thielemans en registeraccountant Marjan Heemskerk ben je goed voorbereid.

Volgens Fred Thielemans, fiscaal jurist bij de Belastingdienst, kun je de meeste informatie die je nodig hebt voor je eerste belastingaangifte prima zelf vinden op de site van de instantie. Uitbesteden is ook altijd nog een optie. "Aan het inschakelen van een adviseur hangt een prijskaartje, maar het kan wel veel gemak opleveren."

Een bijkomend voordeel: een adviseur weet in principe van welke regelingen en aftrekposten je gebruikt kunt maken. "Diegene ziet eerder dingen die jij misschien over het hoofd zou zien. Het is eeuwig zonde als je dingen laat liggen die je geld kunnen besparen."

Volgens Marjan Heemskerk, registeraccountant en eigenaar van platform The Happy Financial, schakelen ondernemers soms juist te snel hulp in. "Veel mensen denken dat accountants een speciaal programma hebben of een magisch knopje waarmee ze het voor je regelen."

Maar dat is niet zo, zegt Heemskerk. Het is gewoon een kwestie van uitzoeken wat je precies moet doen. "De gemiddelde zzp'er kan het in principe zelf. En als je het niet snapt, is Google je beste vriend."

Hieronder vijf tips om aangifte doen makkelijker te maken:

Tip 1: Check of je wel ondernemer bent voor de inkomstenbelasting

Dat je ondernemer bent, hoef niet meteen te betekenen dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Dit kun je via de Ondernemerscheck van de Belastingdienst gemakkelijk controleren.

Tip 2: Zorg ervoor dat je je administratie op orde hebt

Thielemans: "Voor het zakelijke deel van de aangifte moet je je winst- en verliesrekening en balans klaar hebben liggen. Dus zorg ervoor dat je die cijfers paraat hebt."

Een goede administratie is het halve werk, beaamt Heemskerk: "Zorg dat je helemaal bij bent en al je zakelijke kosten hebt verwerkt. Een overzicht daarvan vind je op Belastingdienst.nl. Vervolgens kun je alles zo overtikken in je aangifte."

Tip 3: Weet van welke regelingen je gebruikt kunt maken

Op de site van de Belastingdienst zijn alle regelingen en aftrekposten voor ondernemers te vinden, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek.

Maar er bestaat bijvoorbeeld ook zoiets als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. "Kleine ondernemers worden zo gestimuleerd om investeringen te doen. Een bepaald percentage van je investering mag je hiermee extra aftrekken. Je verlaagt hiermee je winst waardoor je over een lager bedrag belasting betaalt. Maak dus gebruik van de aftrekposten."

“Veel ondernemers zijn nu bang dat ze die uren in 2020 niet hebben gehaald. Maar er geldt een versoepeling voor de periode van 1 maart tot 1 oktober 2020.” Fred Thielemans, fiscaal jurist

Tip 4: Kijk naar de coronaversoepeling

Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan een urencriterium van 1.225 uur op jaarbasis. "Veel ondernemers zijn nu bang dat ze die uren in 2020 niet hebben gehaald. Maar er geldt een versoepeling voor de periode van 1 maart tot 1 oktober 2020", zegt Thielemans.

Heemskerk: "Wat ook een optie is: het toepassen van middeling. Dan wordt naar het gemiddelde van drie aaneengesloten jaren gekeken. Als je in 2019 veel belasting hebt betaald en in 2020 veel minder hebt verdiend, kun je misschien wat terugkrijgen."

Tip 5: Stel je aangifte niet te lang uit

"Als je pas op 7 mei begint met je aangifte, dan wordt het stressen", waarschuwt Heemskerk. "Het kan ook dat het systeem eruit vliegt vanwege de drukte. Hoe eerder je dus begint, hoe beter. Leuker gaat het toch niet worden."

Haal je de deadline echt niet? Vraag dan op tijd uitstel aan. Voor 8 mei moet de aanvraag daarvoor binnen zijn bij de Belastingdienst.