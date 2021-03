De coronacrisis lijkt geen rem te hebben gezet op de ondernemingsdrift van Nederland. In het laatste half jaar van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden starters hun eerste jaar? Deze week vragen we het aan Victor van Dorst, zelfstandig interim financial.

Wie: Victor van Dorst (36)

Waarom ben je voor jezelf begonnen?

"Ik heb jarenlang in loondienst gewerkt. Op zich had ik het goed naar mijn zin, maar ik merkte dat ik de regie miste. Ik had net een jong gezin en wilde meer flexibiliteit in wat voor soort werk ik deed en wanneer. Zelfstandige zijn brengt risico's met zich mee die je in loondienst niet hebt, maar ik heb nu wel helemaal zelf de controle over de toekomst van mijn loopbaan."

Je bent een bedrijf gestart aan het begin van een pandemie. Welke rol heeft dat gespeeld?

"Ik was al langer aan het toewerken naar de start van mijn bedrijf, maar in februari 2020 nam ik ontslag uit loondienst en in maart 2020 schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel. Net rond die tijd begon corona op te komen. Niemand wist nog wat er ging gebeuren, opeens was de toekomst een stuk onzekerder. Ik heb er goed over nagedacht, en toch gekozen om door te gaan met mijn bedrijf zoals ik daarvoor al van plan was geweest."

“Vanwege de crisis was de markt slecht - veel bedrijven waren in paniek en wilden even geen externen aannemen - maar het lukte me toch om opdrachten te vinden.” Victor van Dorst, zelfstandig interim financial

Heb je niet getwijfeld?

"Er zijn altijd wel redenen te bedenken om iets toch maar niet te doen, denk ik. Corona is wel een heel grote, maar ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan met deze stap. In 2019 ben ik al begonnen met de voorbereidingen en ik had in loondienst al de nodige ervaring opgedaan. Vanwege de crisis was de markt slecht - veel bedrijven waren in paniek en wilden even geen externen aannemen - maar het lukte me toch om opdrachten te vinden. Sinds juni 2020 heb ik eigenlijk niet zonder opdrachten gezeten."

Wat vind je het leukste aan ondernemer zijn?

"De vrijheid die je hebt om zelf je tijd in te delen. In loondienst had ik het gevoel dat ik veel momenten miste met de kinderen. En als ik ergens niet tegen kan, is het sleur. Het mooie aan zelfstandige zijn is dat het werk nooit 'standaard' wordt. Bij iedere nieuwe opdracht meld je je weer bij een nieuwe organisatie met nieuwe mensen en is het werk net weer even anders dan de vorige keer."

Is er ook iets lastig?

"Het volledig op afstand werken was nieuw voor me, en het netwerken op afstand ook. Dat vond ik toch wel lastiger dan als je de mogelijkheid hebt in het echt met iemand te praten."

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

"Ik wil mijn bedrijf verder professionaliseren en aan de slag gaan met meer verschillende expertises. Ik hoop daarmee in de toekomst opdrachten van grotere bedrijven aan te trekken. Ook wil ik me blijven ontwikkelen middels scholing. Het plafond qua kennis heb ik nog lang niet bereikt."