Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Aranka van der Voorden, businesscoach voor ondernemers.

Ondernemer: Aranka van der Voorden

Aranka van der Voorden Bedrijven: Pretty Ambitious en #FITGIRLCODE

Pretty Ambitious en #FITGIRLCODE Leestip: Een werkweek van 4 uur van Timothy Ferriss

Ondernemen is lang niet altijd leuk, weet businesscoach Aranka van der Voorden. In de eerste jaren van haar ondernemerschap zat ze naar eigen zeggen regelmatig hyperventilerend achter haar bureau, verlamd door alle taken waar ze zich als baas voor gesteld zag. Dat kon anders en ze weet inmiddels hoe. Haar gouden leestip hielp haar daarbij.

Waarom heb je dit boek gekozen?

"Het is veel meer dan een boek, het is een manier van leven. Het gaat erom dat je met minder werk hetzelfde kunt bereiken, als je maar prioriteert en uitbesteedt wat je niet leuk vindt. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar heeft tijd nodig."

Hoe heb je dat toegepast?

"Toen ik het boek las, was ik knetterhard aan het werk. Ik had een kledinglijn en twee webshops, plus een groot blog waar allerlei verplichtingen aan vastzaten. We hadden criteria voor hoe vaak we per week een stuk postten en hoeveel e-mails we stuurden. Ik vroeg mijn team wat er zou gebeuren als we niets meer zouden doen. Wat zouden we missen en wat niet? We hebben toen een deel van de mail geautomatiseerd en zijn gestopt met het maken van rapportages waar we toch niet echt veel geld aan overhielden."

“Zeker als je al een tijdje bezig bent, is het handig om tegen het licht te houden wat je allemaal doet als ondernemer.”

Je gaat nu strategisch met je tijd en energie om?

"Ja, ik geloof in doen waar je goed in bent en doen wat geld oplevert. Alles wat daar niet aan bijdraagt, kun je uitbesteden. Ik had een sportkledinglijn, waarbij ik bijvoorbeeld het versturen van pakketten uitbesteedde. Uiteindelijk heb ik dat bedrijf verkocht, omdat ik erachter kwam dat ik het veel leuker vond om na te denken over marketing en het automatiseren van bedrijfsprocessen dan om bezig te zijn met productie en inkoopkosten."

Je bent inmiddels businesscoach. Wat houdt dat in?

"Ik coach ondernemers en help ze bij prioriteren, uitbesteden en automatiseren. Ik vind dat je als ondernemer geen dingen moet doen omdat het nu eenmaal zo hoort, maar omdat het iets oplevert. Zeker als je al een tijdje bezig bent, is het handig om tegen het licht te houden wat je allemaal doet als ondernemer en jezelf de vraag te stellen wat daarvan echt nodig is."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die meer werk heeft dan hij of zij aankan én aan ondernemers die niet de vrijheid van het ondernemen ervaren. Een belangrijk punt van het boek is ook dat je op dit moment een leuk leven leidt. Veel mensen werken naar hun pensioen toe, terwijl je ook nu kunt chillen."