De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Edwin van Veen, directeur van het Polanentheater in Amsterdam, haalde vorig jaar 70.000 euro op met een crowdfundingactie, maar dat bleek niet genoeg voor de tweede lockdown die nog zou komen.

Tijdens de eerste lockdown werd al snel duidelijk dat het Polanentheater het zonder financiële steun niet ging redden. "We zitten op 16.000 euro vaste lasten per maand. En er kwam plots helemaal niets meer binnen", begint Van Veen.

Vragen om geld voelde onwennig voor de directeur, maar hij zag geen andere keuze. "Vorig jaar mei werd een crowdfunding opgezet met als doel 50.000 euro binnen te halen, zodat we tot de herfst zouden kunnen overbruggen. Ik vond het zo bijzonder dat mensen daadwerkelijk geld gingen overmaken. Uiteindelijk stond de teller zelfs op 70.000 euro."

“Dat je nu voor een tweede keer een bedelactie op moet zetten, is echt een vreselijk gevoel.”

Er werd even opgelucht ademgehaald, maar toen diende de tweede lockdown zich aan. De buffers van de crowdfunding waren inmiddels opgegaan aan vaste lasten. "Dat was even slikken. Wat kunnen we in godsnaam nog verzinnen, dachten we afgelopen december. Toen zijn we maar kerstpakketten gaan verkopen. Maar dat was natuurlijk niet genoeg voor deze maanden. We hebben nu opnieuw hulp nodig."

De steun van de overheid is niet toereikend genoeg voor de vaste lasten, aldus Van Veen. "De enige optie is dus opnieuw een crowdfunding opstarten. Het ophouden van je hand is überhaupt al naar. Dat je nu voor een tweede keer een bedelactie op moet zetten, is echt een vreselijk gevoel."

Teleurgesteld in de gemeente

Maar zijn theater ten onder laten gaan, dat is geen optie voor de directeur. "Als ik ermee stop, dan moet ik ten eerste het pand verkopen. In deze tijd vraag ik me af wie er een theater gaat kopen. Ook ben ik heel erg trots op dit theatertje. Ik heb het in zeventien jaar grootgebracht. Om je er ineens bij neer te leggen dat dat het is, dat is echt heel zwaar."

Van Veen vervolgt: "Daarnaast hebben we veel vaste klanten, voor wie het Polanentheater een belangrijke rol vervult. Daarom spreek ik liever van 'ons' Polanentheater." De steun van zijn bezoekers houdt hem op de been. "Zij vragen regelmatig of ze me kunnen helpen."

De directeur is teleurgesteld dat de gemeente Amsterdam geen actie onderneemt. "Na onze crowdfundingactie hadden we de gemeente geschreven om te laten zien wat we hadden opgehaald. Hun enige reactie was: mooi, dan zijn jullie voorlopig gedekt. Terwijl dat bedrag puur is om te overleven. We zijn ook tonnen misgelopen", legt hij uit.

Vaccins in het vooruitzicht

Van Veen zou het liefste meer maatwerk vanuit de overheid zien. "Al begrijp ik ergens wel dat dat lastig is. Je kan niet elk bedrijf apart gaan bekijken. Maar nu de crisis zo lang voortduurt, had ik wel meer verwacht."

De theaterdirecteur is ondanks alle tegenslag hoopvol gestemd. "Ik hoop dat deze crowdfundingactie genoeg gaat opleveren tot en met september. Ik verwacht dat we tegen die tijd echt weer meer mogen. En ja, dat dacht ik de vorige keer ook, maar met de vaccins in het vooruitzicht heb ik er opnieuw vertrouwen in." Van Veen verwacht zelfs dubbel zoveel drukte na de zomer. "Mensen hebben weer zin om dingen te gaan maken, de amateurgroepen willen weer spelen."

“Als ik weer open mag, wil ik met een schone lei starten.”

Hij verwacht de financiële schade dit jaar echter niet in te lopen. "We zitten in een heel oud pand, een voormalig schoolgebouw. Er moet hier van alles gebeuren op het gebied van onderhoud. Er is nu bijna een jaar niets meer gebeurd, omdat we daar het geld simpelweg niet voor hebben. Als we straks weer opengaan, komen die kosten er ook nog bij."

Zijn belastingen opschorten om zo wat extra financiële ruimte te hebben, daar wil de theaterdirecteur niet aan beginnen. "Als ik weer open mag, wil ik met een schone lei starten. Niet met schulden."