Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week David Sipkens, medeoprichter van shorts- en broekenmerk MR MARVIS.

Ondernemer: David Sipkens

David Sipkens Bedrijf: MR MARVIS

MR MARVIS Leestip: American Dreamer: My Life in Fashion and Business van Tommy Hilfiger

Sipkens en medeoprichter Steven Vrendenbarg begonnen MR MARVIS uit frustratie in hun eigen zoektocht naar een stijlvolle doch comfortabele korte broek. Als ze er al een hadden gevonden, was die het volgende seizoen vaak alweer uit de collectie. Via een gemeenschappelijke vriend kwamen ze in contact met kledingontwerpster Aafke Tuin, die voor hen de kenmerkende MR MARVIS-short ontwierp.

Aan ambitie hebben Sipkens en Vrendenbarg geen gebrek. Hun korte broeken moeten net zo iconisch worden als de polo's van Lacoste of de gympen van All Stars. Inmiddels is het assortiment uitgebreid met verschillende modellen en lange broeken, om minder afhankelijk te zijn van het shortseizoen.

Waarom heb je dit boek gekozen als gouden leestip?

"Het is heel herkenbaar, omdat het niet alleen gaat over het leven van Tommy Hilfiger, maar ook over het ontwikkelings- en fabricageproces van kleding. Volgens Hilfiger werkt kleding passen op modellen veel minder goed dan passen op echte mensen. Dat hebben wij ook gedaan. De pasvorm van onze broeken is ontwikkeld met klanten. Het geheim is de elastische tailleband, zonder dat de broek daardoor aan stijl inboet."

“Hilfiger kocht ooit van zijn laatste geld een billboard op Times Square voor een reclame waarin hij zichzelf tot een van de grootste modemerken ter wereld rekende.” David Sipkens, medeoprichter MR MARVIS

Wat was het meest herkenbare in het boek?

"Hilfiger schrijft over problemen in het productieproces van kleding. Die hebben wij ook meegemaakt. In de beginfase van het bedrijf hadden we een keer stof ingekocht die we niet hadden laten controleren voordat het naar het atelier ging. Dat leverde een batch afgekeurde broeken op.

Verder vind ik de boude reclames inspirerend. Hilfiger kocht ooit van zijn laatste geld een billboard op Times Square voor een reclame waarin hij zichzelf tot een van de grootste modemerken ter wereld rekende. Wij zijn minder provocerend, maar hebben zeker risico genomen. Het is toch wel fingers crossed als een aanzienlijk deel van het budget naar marketing gaat. Je weet van tevoren nooit of een reclame aanslaat."

Wat zou je anders doen dan de auteur?

"Wij zijn meer een lifestylemerk dan een modemerk. Onze focus ligt op duurzaamheid, stijl en eeuwige verkrijgbaarheid. De hele productieketen is duurzaam ingericht. We werken met biologische katoen en laten de broeken produceren in Portugal, waar de arbeidsomstandigheden goed zijn. We hebben geen voorraadoverschotten omdat we onze modellen niet veranderen. Bovendien worden de broeken pas geverfd nadat ze zijn gemaakt, wat veel verf en water bespaart."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die geïnteresseerd is in het leven van een van de grote modemagnaten van deze tijd. Ik heb het boek zelf in de vakantie gelezen en daarna gekocht voor mijn twee medeoprichters. Het is wel een tikje Amerikaans, maar daar moet je doorheen lezen."