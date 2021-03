De coronacrisis lijkt geen rem te hebben gezet op de ondernemingsdrift van Nederland. In het laatste half jaar van 2020 telde de Kamer van Koophandel (KVK) meer startende ondernemingen dan een jaar eerder. Hoe beleefden deze starters hun eerste maanden? Deze week vragen we het aan Arif Mentes en Ayoub Allach, oprichters van een online hypotheekplatform.

Wie: Arif Mentes (20) en Ayoub Allach (21)

Arif Mentes (20) en Ayoub Allach (21) Bedrijf: Goedkoopste-hypotheken.nl

Goedkoopste-hypotheken.nl Gestart: oktober 2020

Waarom zijn jullie een eigen bedrijf begonnen?

Mentes: "Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door het idee om zelf een bedrijf te hebben. Bij mijn studie Finance & Control heb ik daarom de minor Ondernemerschap gekozen. Daarbij is het de bedoeling dat je een bedrijfsconcept uitdenkt en een eigen onderneming start. Mijn goede vriend Ayoub volgde de minor ook. Samen met zijn werkgever, Maarten Schuring, hebben we Goedkoopste Hypotheken opgericht."

Waarom hypotheken?

Mentes: "We kwamen op het idee omdat voor veel mensen het zelfstandig afsluiten van een hypotheek nog een stap te ver is. Ze missen nog de informatie om de beste keuze te kunnen maken. Wij willen dat proces makkelijker maken."

Allach: "We willen een innovatieslag maken in de hypotheekmarkt. Momenteel zijn er namelijk maar twee smaken als je een hypotheek wil afsluiten: een hypotheekadviseur inschakelen of execution only (zelf afsluiten, zonder hulp). Met Goedkoopste Hypotheken bieden wij een middenweg tussen die twee. Met ons geheel geautomatiseerde platform krijg je alle informatie die je nodig hebt en sluit je vervolgens de hypotheek zelf af."

Wat bevalt jullie het meest aan ondernemer zijn?

Mentes: "Dat je bezig kan zijn met je passie en daar je brood mee kan verdienen. Je hebt veel meer vrijheid dan in loondienst, en eigenlijk onbeperkte mogelijkheden om door te groeien. Dit bedrijf hebben we opgericht voor de minor, maar ik wil er heel graag mee verder. Het platform is al live en we voeren een pilot uit met echte gebruikers om te kijken wat we nog zouden kunnen verbeteren."

Allach: "Het leukst vind ik dat je vooral werkt aan jezelf. Tijdens het ondernemen kom je jezelf het best tegen. Hoe ga je om met goede en slechte situaties? Je wordt uitgedaagd om taken uit te voeren die je normaal nooit zou kunnen of willen doen. Sinds ik hiermee begonnen ben, ben ik gegroeid als mens."

Wat vinden jullie lastig aan het ondernemerschap?

Mentes: "Wij beginnen met ons bedrijf bij nul en moeten het zelf van de grond af opbouwen. Dat is hard werken en lange dagen maken. Maar we hebben wel genoeg ambitie om dat ervoor over te hebben. Ook moet je alles zelf regelen, van de marketing tot de administratie. Daarvoor hebben we gelukkig uitleg gehad via de minor en vanuit mijn studie had ik daar al relevante kennis over. Ook heb ik de webinar voor starters van de Belastingdienst gekeken en daar info vandaan gehaald."

Allach: "Ondernemen op zich is niet iets wat makkelijk is. Als je iets moet opstarten uit het niets, kun je verwachten dat het vooral aan het begin alleen maar lastig is. Het is net als sport. Je moet je keer op keer bewijzen, totdat je gezien en erkend wordt."