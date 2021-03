Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen succesvolle ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Marnix Broer, die de site StudeerSnel (en de internationale variant StuDocu) oprichtte.

Ondernemer: Marnix Broer

Marnix Broer Bedrijf: StudeerSnel

StudeerSnel Leestip: The Hard Thing About Hard Things van Ben Horowitz

Zoals zoveel bedrijven begon ook dat van Marnix Broer met een ervaring die hij anderen wilde besparen. Tijdens zijn studie was hij veel tijd kwijt aan het verzamelen van college-aantekeningen, samenvattingen en oefenvragen van medestudenten ter voorbereiding op tentamens. Hoe fijn zou het zijn als al die documenten op één plek online stonden? StudeerSnel was geboren.

Elf jaar later is het platform actief in meer dan 25 landen en helpt het ruim twintig miljoen bezoekers per maand. Van alle documenten is 80 procent gratis beschikbaar. De rest valt onder het premium deel van de website, waar leden voor betalen of in ruil hun eigen studiemateriaal delen. De kwaliteitscontrole gebeurt door recensies van gebruikers. Documenten met hoge beoordelingen krijgen gaandeweg een premium status, net als documenten die vaak worden bekeken.

Waarom heb je dit boek gekozen als gouden leestip?

"Het boek gaat over het ongemak van de CEO, dat ik erg herken. Alle beslissingen waar mensen zich geen raad mee weten, komen op het bord van de CEO terecht. Je bent de hele dag knopen aan het doorhakken, terwijl je ook strategisch moet blijven. Als teamgenoten teleurgesteld zijn dat ze niet ook direct de nieuwste laptop krijgen, kan ik daar iets van vinden, bijvoorbeeld dat het niet nodig is. Maar als ik dat meteen uit, zet ik de boel onnodig op scherp."

Het is niet makkelijk om de baas te zijn?

"Nee, lang niet altijd. Het tweede inzicht dat ik uit het boek heb gehaald, is dat er twee soorten CEO's zijn. De eerste is meer een visionair, die zich vooral bezighoudt met de grote lijn, de stip op de horizon. De andere soort is veel gestructureerder, die begeleidt de teams in de organisatie en werkt de doelen uit. Ik ben meer het tweede type, een van de andere medeoprichters het eerste. Sinds zijn vertrek moet ik echt tijd vrijmaken voor de langetermijnstrategie en merk ik dat die tijd heel makkelijk volloopt met brandjes blussen."

“Als het niet zo goed gaat, kun je dat het beste meteen tegen het team zeggen.”

Houd je niet ook een beetje van brandjes blussen?

"Ik ben in ieder geval geen grootse dromer, ik houd van aanpakken en structuur aanbrengen. Los daarvan ben ik er voorstander van om snel te communiceren als dingen niet soepel lopen. Dat is mijn derde les uit het boek: open kaart spelen. Als het niet zo goed gaat, kun je dat het beste meteen tegen het team zeggen. Er is een grotere kans dat je het als team oplost dan in je eentje."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Het is geen makkelijk boek, ik heb er echt op zitten studeren. Daarom zou ik het vooral aanraden aan ondernemers die minstens vijftien mensen in dienst hebben. Tegelijkertijd zou ik het niet te serieus nemen. Elke onderneming is anders en de tijdsgeest verandert continu. Je kunt lessen uit een boek, of tips van een ondernemer, nooit naadloos toepassen op de praktijk."