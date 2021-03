Geen netwerkborrels, evenementen of andere spontane momenten waar je zakelijk interessante mensen tegen het lijf loopt: netwerken wordt door de coronacrisis flink bemoeilijkt. Maar ook online kan je aan de slag, al vraagt dat wel wat meer inspanning.

Opgesloten in ons huis leren we steeds minder mensen kennen. In de Verenigde Staten werd berekend dat professionele en persoonlijke netwerken in 2020 met bijna 16 procent terugliepen; we leerden zo'n tweehonderd mensen minder kennen dan een jaar eerder. Dat is niet alleen jammer, maar kan ook nadelig zijn voor het vinden van een nieuwe baan, promotiekansen of het vinden van nieuwe omzet als zelfstandig ondernemer.

Maar hoe breid je je netwerk uit tijdens de coronacrisis? Marjolein Bongers, schrijfster van het boek LinkedIn Power, prijst LinkedIn als dé plek om online te netwerken. "Nu mensen niet meer fysiek met elkaar af kunnen spreken, struinen veel mensen LinkedIn af voor mogelijke nieuwe connecties", zegt Bongers.

Eén miljoen dagelijkse gebruikers

Cijfers staven haar uitspraak. Afgelopen jaar groeide het aantal Nederlandse gebruikers van LinkedIn met 6 procent, van 4,7 tot 5 miljoen actieve gebruikers. Eén miljoen van hen zijn dagelijks actief, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy.

Voor je netwerk kun je LinkedIn op een aantal slimme manieren inzetten, legt Bongers uit. "Eigenlijk is het net als op een netwerkborrel. Je ziet dat iemand die je kent staat te praten met iemand aan wie je voorgesteld wilt worden. Dan vraag je om een introductie. Zo kan het ook op LinkedIn: neus door de lijst van connecties die je goed kent en kijk waar je mogelijkheden ziet. Als iemand jou voorstelt, is de ander meer geneigd om tijd voor je te maken."

Je kunt met zoekopdrachten ook makkelijk zelf je research doen. "En met een beetje geluk heb je een gemeenschappelijke connectie, die een goed woordje voor je kan doen."

“Vraag nooit direct of iemand iets voor jou kan doen. Dat schrikt mensen af.” Judith Smits, netwerkexpert

Minder gezegend qua gemeenschappelijke connecties, maar wél een digitale kop koffie willen drinken? Volgens netwerkexpert Judith Smits, schrijfster van het boek De FUNfactor, doe je er goed aan om zo kort en bondig mogelijk te vertellen wat jij iemand te bieden hebt. "Vraag dus nooit direct of iemand iets voor jou kan doen. Dat schrikt mensen af."

Zelf plande ze het afgelopen jaar verschillende Zoom-calls in groepjes met mensen uit haar netwerk. "En zo konden zij elkaar ook beter leren kennen. Dat was een mooie bijkomstigheid." De break-outrooms, waarbij je de groep kan opsplitsen, kwamen daarbij handig van pas. "Een soort speeddate waarin je tien minuten bijpraat."

Dat is ook een andere tip die Smits geeft: hou het kort. "Eerder was een kop koffie altijd fysiek, wat betekende dat je reistijd had. Dan ging je niet voor tien minuten, dat kan nu wel. Maar dat betekent niet dat je zomaar een uur van iemands tijd kan vragen, zeker als je diegene niet kent."

Presenteer je ook virtueel niet in een slobbertrui

Dat vraagt wel om de nodige research, benadrukt Smits. "Via LinkedIn is dat heel makkelijk. Kijk wat iemand recentelijk heeft gepost, wat er over het bedrijf te vinden is en welke uitdagingen iemand heeft. Wees vervolgens in je uitnodiging zo specifiek mogelijk over waar jij iemand mee kan helpen of een vraag over wilt stellen."

Heb je uiteindelijk een afspraak voor een eerste virtuele ontmoeting? Let dan, net als bij een netwerkborrel, goed op je presentatie. "Een rommelige achtergrond is niet positief, zorg dat je goed in beeld zit en dat je niet in je oude slobbertrui verschijnt", somt Smits op. "Ook virtueel is een eerste indruk belangrijk."

Ook als je geen geboren netwerker bent, kan LinkedIn volgens Bongers helpen om je zichtbaarheid te vergroten. "Deel je kennis, zodat mensen weten waar ze je voor kunnen aanspreken. Je hoeft niet de hele dag het netwerk door te spitten op zoek naar nieuwe klanten. Als je laat zien waar jij verstand van hebt, weten mensen jou ook beter te vinden."